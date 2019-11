Mundo Deportivo: scouts van Barcelona kijken dinsdag naar Calvin Stengs

Calvin Stengs is op de radar van Barcelona verschenen, zo meldt Mundo Deportivo zaterdag. Het twintigjarige talent van AZ wordt omschreven als 'een nieuwe parel van Mino Raiola' en om die reden is de club van plan om dinsdag scouts te sturen naar de Johan Cruijff ArenA om Stengs in de gaten te houden tijdens de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Estland.

De aanwezigheid van Patrick Kluivert is een van de redenen voor de interesse uit Barcelona. De oud-topvoetballer is werkzaam als hoofd jeugdopleiding op La Masia en is volgens de krant zeer gecharmeerd van Stengs. De buitenspeler zou zaterdagavond al kunnen debuteren voor Oranje, dat het opneemt tegen Noord-Ierland. Voor zover bekend zit er in Belfast geen scout van Barcelona op de tribune, maar zal dat in Amsterdam wel het geval zijn.

Stengs is bezig aan een ijzersterk seizoen voor AZ. In 23 wedstrijden was hij goed voor 9 doelpunten en 10 assists. Mede door de topvorm waarin de aanvaller en zijn ploeggenoot Myron Boadu in verkeren, is AZ terug te vinden op de tweede plek in de Eredivisie. Eerder dit jaar bereikten AZ en Stengs overeenstemming over een contractverlenging tot de zomer van 2023. Bij een eventuele transfer kunnen de Alkmaarders dus een forse transfersom eisen.

Overigens heeft Kluivert zijn bewondering voor Stengs nooit onder stoelen of banken gestoken. Donderdagwerd Kluivert door De Telegraaf nog gevraagd naar zijn oordeel over de entree van Boadu en Stengs bij Oranje, daar hij zelf ook op jonge leeftijd zijn opwachting maakte in de nationale ploeg. "Boadu ken ik niet goed. Stengs vind ik een goede, atletische speler. Hij moet nog wel een hoop kilometers maken, maar hij heeft de instrumenten om het ver te kunnen schoppen", zei Kluivert toen.