Vader van Moise Kean wacht op tractors en hoopt op transfer in januari

Het ziet ernaar uit dat Moise Kean terugkeert in Italië. De aanvaller maakte in augustus voor minstens 27,5 miljoen euro de overstap van Juventus naar Everton, maar zijn dienstverband in Engeland is vooralsnog een grote teleurstelling gebleken. Volgens de Corriere dello Sport hebben AS Roma en AC Milan belangstelling om Kean in januari op huurbasis over te nemen, eventueel met optie tot koop van 25 miljoen euro.

Sinds zijn komst kwam Kean tot negen competitieduels, waarvan zeven als invaller. Scoren deed hij nog niet in de Premier League. Vorige week zaterdag behoorde de negentienjarige spits niet eens tot de wedstrijdselectie voor het competitieduel bij Southampton (1-2), daar hij clubregels had overtreden. Kean werd buiten de wedstrijdselectie gelaten omdat hij zich voorafgaand aan de wedstrijd te laat meldde voor het teamoverleg. Volgens de Liverpool Echo was het al de tweede keer dat de Italiaan dat overkwam.

Het doet vader Jean Kean pijn om te zien dat zijn zoon worstelt in Engeland. Jean heeft niet veel contact meer met Moise, nadat hij het gezin verliet toen zijn zoon nog jong was. "Het was een fout om mijn zoon naar Italië te laten gaan. Hij is er nog te jong voor en hij voelt zich niet op zijn plek bij Everton", merkt Jean Kean. "Ik ben niet blij met hoe de transfer heeft uitgepakt. Ik hoop dat hij zo snel mogelijk kan terugkeren naar Italië. Het liefst naar AS Roma, maar het belangrijkste is dat hij weer hierheen komt."

De vader van Moise Kean is niet blij met de invloed die zaakwaarnemer Mino Raiola uitoefent op zijn zoon. "Ik heb hem nooit gesproken en volgens mij wil hij mij niet eens zien. Hij wilde al de volmacht over Moise toen hij veertien was en wilde hem, samen met mijn ex-vrouw, naar Engeland halen. Maar hij heeft moeite om te aarden bij Everton. Ik denk dat hij nog een paar jaar had moeten wachten voordat hij naar het buitenland zou gaan. Als de kans zich voordoet om terug te keren naar Italië, dan hoop ik dat het lukt, zodat hij niet kapot gaat."

Jean Kean ziet zijn zoon liever niet terugkeren bij Juventus. Met die club onderhoudt hij geen goede relatie en dat heeft te maken met de manier waarop Moise in 2010 in Turijn terechtkwam. Juventus zou Jean Kean toen twee tractors hebben beloofd, die hij zou kunnen gebruiken voor zijn agrarische bedrijf in Ivoorkust. "Ik geloof in God en ik geloof in beloftes. Maar als hun woord een leugen blijkt, dan kan ik ze niet meer vertrouwen. Ze beloofden me twee tractors, maar daar wacht ik nog steeds op."

Jean, naar eigen zeggen een trouw supporter van Juventus, sprak in het verleden ook zijn teleurstelling uit over het feit dat hij nooit wedstrijdtickets kreeg voor optredens van zijn zoon. Moise distantieerde zich in maart overigens van het 'tractorverhaal' en de vraag is hoeveel waarde hij hecht aan het oordeel van zijn vader. "Tractors???! Ik heb geen idee waar je het over hebt", schreef hij toen in een Instagram-story aan zijn volgers. "De man die ik vandaag de dag ben, ben ik DANKZIJ MIJN MOEDER. Daarmee is alles gezegd! Wees je altijd bewust van wie eten op je bord plaatst als je buik al vol zit."