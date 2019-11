‘De Jong is over een of anderhalf jaar de beste middenvelder ter wereld’

Noord-Ierland vecht zaterdagavond voor het laatste sprankje hoop op kwalificatie voor het EK 2020. Het team van bondscoach Michael O'Neill kan zich voor eigen publiek geen puntenverlies veroorloven tegen het Nederlands elftal. Vorige maand liet Noord-Ierland blijken het Oranje zeer lastig te kunnen maken, ondanks een 3-1 nederlaag in De Kuip. Volgens O'Neill is zijn ploeg na die wedstrijd 'misschien wel gemotiveerder dan ooit'.

In Rotterdam kwam Noord-Ierland een kwartier voor tijd op voorsprong. O'Neill merkte destijds dat Oranje 'gefrustreerd' raakte. "Ze stonden opeens met 1-0 achter tegen een land als Noord-Ierland. Het was teleurstellend dat we het niet vast konden houden", blikt hij terug. In Belfast hoopt hij op een betere afloop. "Nederland heeft fantastische spelers, maar we moeten hun reputatie negeren. Zelfs topspelers kunnen door ons worden getest."

Een van de topspelers van Oranje is Frenkie de Jong, zo vindt O'Neill. Vorige maand werd de middenvelder in grote delen van de wedstrijd aan banden gelegd doordat hij werd bewaakt door een extra man. "Dat ging lang goed. Maar in de slotfase was hij toch weer belangrijk bij die doelpunten van Nederland. Ik denk dat hij over een jaar of anderhalf jaar de beste middenvelder van de wereld is", wordt de keuzeheer geciteerd door de NOS.

Noord-Ierland staat met twaalf punten op de derde plaats in de poule; Oranje en Duitsland hebben er vijftien. Bij een gelijke stand geeft het onderling resultaat de doorslag. Noord-Ierland verloor met 3-1 van Oranje en met 0-2 van Duitsland, wat betekent dat het minstens een van beide grootmachten met ruime cijfers moet verslaan. Anders is Noord-Ierland afhankelijk van een uitglijder van Duitsland tegen Wit-Rusland, of van Oranje tegen Estland. "We kunnen ons nog steeds rechtstreeks kwalificeren. En anders bieden de play-offs van maart nog kansen."