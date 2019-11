Depay: ‘Maakt u zich niet druk, meneer Gerbrands, wij worden kampioen’

Het is nog onzeker of ze zaterdagavond kunnen meedoen tegen Noord-Ierland, maar Memphis Depay en Georginio Wijnaldum hebben tot dusver een cruciale rol gespeeld in de EK-kwalificatiewedstrijden van Nederland. Door de Volkskrant wordt het tweetal bestempeld als de 'gangmakers' achter het succes van Oranje. Depay en Wijnaldum vormden al een hechte band toen ze samen nog voor PSV speelden en samen kampioen werden in 2015.

"Het was mooi om samen bij PSV iets neer te zetten. Nu doen we dat bij het Nederlands elftal", vertelt Depay aan de ochtendkrant. Depay en Wijnaldum waren ook samen actief op het WK 2014 en besloten na dat toernooi allebei nog een jaar in Eindhoven te blijven. Algemeen directeur Toon Gerbrands weet nog dat PSV zich moest inspannen om de sterspelers voor de club te behouden. Technisch ­directeur Marcel Brands was belast met de taak om het tweetal te binden.

"Brands zei tegen Memphis: 'Als je weg wil bij PSV, doe het dan met een prijs. Dan ben je voor altijd ­verbonden met de geschiedenis van de club. Bovendien verlaat je de club dan door de voordeur als grote jongen.'", memoreert Gerbrands. Tegen Wijnaldum werd ongeveer hetzelfde gezegd; het tweetal zou de boodschap samen uitdragen. Toch was PSV huiverig om richting de buitenwereld hardop over het winnen van de landstitel te spreken. Depay had daar echter lak aan, weet Gerbrands nog.

"Wie hardop over de titel sprak, moest zich melden bij mij. En wat deed Memphis? Hij stond al voor de kampioenswedstrijd tegen sc Heerenveen (3-0 zege, red.) in de kleedkamer met kampioensshirts en speciale petjes voor de spelers met hun initialen. Hij zei tegen me: ‘Maakt u zich niet druk, meneer Gerbrands, wij worden kampioen.’ Het was een mooi voorbeeld van de generatiekloof." Volgens de Volkskrant had een andere speler dozen champagne besteld, die voor de wedstrijd al waren geleverd. "De bezorger herkende Gerbrands niet en zei dat de levering geheim moest blijven voor de directie."