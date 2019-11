Hassane Bandé wijst naar ijzeren pin: ‘Mijn been kan niet meer breken’

Hassane Bandé raakte in de voorbereiding op het vorige seizoen zwaar geblesseerd aan zijn enkel. De aankoop van ruim acht miljoen euro stond ongeveer een jaar aan de kant en maakt dit seizoen voorzichtig weer speelminuten. Hij heeft zijn debuut namens Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie inmiddels gemaakt en hoop nu op meer, zo laat hij in onderstaande video van Ajax TV weten.

