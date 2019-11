‘Die band is moeilijk te beschrijven, ik ken Hakim en Quincy al dertien jaar’

Zakaria Labyad moet genoegen nemen met een bijrol sinds zijn overstap van FC Utrecht naar Ajax. Door de blessure van David Neres lijkt de buitenspeler plots weer te mogen hopen op een vaste basisplaats. Trainer Erik ten Hag koos afgelopen zondag voor Labyad als vervanger van Neres en de aanvaller maakte een uitstekende indruk. In onderstaande video van Ajax TV gaat Labyad in op zijn tijd in Amsterdam en spreekt hij over zijn bijzondere band met Hakim Ziyech en Quincy Promes.