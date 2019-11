PSV volgt Ajax in winterstop met trainingskamp naar Qatar

PSV reist in januari af naar Qatar voor een trainingskamp, zo meldt het Eindhovens Dagblad. Volgens het regionale dagblad ziet de club het als een sportieve investering. Ook Ajax gaat in januari op trainingskamp in Qatar, maar krijgt daar zeven ton voor betaald. De Amsterdammers zijn uitgenodigd om stadions te testen voor het WK van 2022. PSV heeft geen uitnodiging ontvangen en draait zelf voor de kosten op.

Ajax kreeg veel kritiek te verwerken dat het de uitnodiging heeft geaccepteerd, omdat in Qatar de mensenrechten geschonden worden en arbeiders worden uitgebuit. “Bij PSV is eerder aangegeven dat de club weliswaar begrip heeft voor veel standpunten, maar sport en politiek wel gescheiden wil houden. Ook vorig jaar kreeg de Eindhovense club uit meerdere hoeken kritiek”, zo meldt het regionale dagblad.

PSV bereidde zich vorig seizoen in Doha voor op de tweede helft van het seizoen. In januari reist de selectie van trainer Mark van Bommel dezelfde kant op. Er zal een oefenwedstrijd gespeeld worden, al is de tegenstander nog onbekend. Een oefenduel met Ajax staat in ieder geval niet op het programma. Net als de Amsterdammers gaat PSV trainen in de zogeheten Aspire Zone, een gigantisch sportcomplex in Doha.

Ajax-directeur Edwin van der Sar reageerde vrijdag op de kritiek die de club kreeg naar aanleiding van de geplande reis naar de hoofdstad van Qatar. "We zijn een voetbalclub, geen politieke partij. Het sportieve belang van de trainingsweek staat voorop", citeert het Algemeen Dagblad. "Het levert ook aandacht op voor de situatie in Qatar. Die situatie zelf kan Ajax niet veranderen. Dat is ook niet onze rol", aldus de oud-keeper.