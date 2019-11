Dest blinkt uit bij Team USA; Álvarez trefzeker namens Mexico

De Verenigde Staten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag een ruime zege geboekt op Canada in de CONCACAF Nations League. In het Exploria Stadium in Orlando won het team van bondscoach Gregg Berhalter op overtuigende wijze met 4-1. Mexico ging op bezoek bij Panama en bleek een maatje te groot. Met Ajacied Edson Álvarez in de basis wonnen de Mexicanen met 0-3.

Verenigde Staten – Canada 4-1

De ogen in Orlando waren gericht op Ajax-verdediger Sergiño Dest, die voor het eerst in de basis verscheen nadat hij definitief bekendmaakte dat hij voor een loopbaan bij de Verenigde Staten kiest. Al in de tweede minuut stond de Ajacied aan de basis van de openingstreffer. Na een hoekschop vanaf de rechterflank wist hij de bal te verlengen naar de tweede paal, waar Jordan Morris in positie stond om de 1-0 te maken. Twintig minuten later speelde Dest opnieuw een belangrijke rol bij een doelpunt. Hij opende fraai op Morris, die met zijn voorzet Gyasi Zardes bediende: 2-0.

Nog voor rust liep Team USA nog verder weg van Canada. Het was Fulham-verdediger Tim Ream die met een afgemeten voorzet het hoofd van Aaron Long vond. De middenvelder van New York Red Bulls kopte zijn ploeg naar een comfortabele 3-0 voorsprong. Na rust deed Steven Vitoria wat terug namens de bezoekers, maar het slotakkoord was voor de thuisploeg. Vlak voor tijd dacht Zardes geen moment na toen hij de bal voor zijn voeten kreeg en de bal onhoudbaar binnen ramde. Dest maakte de negentig minuten vol en werd in blessuretijd onder begeleiding van een luid applaus naar de kant gehaald.

Panama – Mexico 0-3

Bij de Mexicaanse ploeg begon behalve Álvarez ook PSV-middenvelder Érick Gutiérrez vanuit de basis. Met de twee Eredivisie-spelers binnen de lijnen was Mexico de bovenliggende partij. Vroeg in de wedstrijd tekende Raúl Jiménez voor de 0-1, een stand die tot aan de zeventigste minuut bleef staan. Twintig minuten voor tijd was het Álvarez die de marge op twee bracht. Na een afgeslagen voorzet werd de bal opnieuw ingebracht door Jiménez, waarna Álvarez met een slimme hakbal de 0-2 maakte. Vlak voor tijd bepaalde Jiménez de eindstand vanaf elf meter op 0-3.