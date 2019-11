Messi maant Tite zijn mond te houden: ‘En ik zei hetzelfde tegen hem’

Lionel Messi maakte vrijdagavond zijn rentree in het shirt van Argentinië na een schorsing van drie maanden en de aanvaller speelde meteen een hoofdrol in het oefenduel met Brazilië. Hij maakte het enige doelpunt van de wedstrijd: Messi miste na twaalf minuten een strafschop, maar scoorde in de rebound. De Braziliaanse bondscoach Tite maakte zich boos aan de zijlijn en Messi liet op zijn beurt meteen weten wat hij daarvan vond.

De strafschop volgde na een vermeende overtreding van Alex Sandro. De linksback trok aan de arm van Messi en tikte hem daarna licht op zijn voet. Tite had de indruk dat er sprake was van een schwalbe en vroeg om een gele kaart. Messi gebaarde vervolgens richting de zijlijn dat de bondscoach zich koest moest houden, zo blijkt uit beelden van Globo Esporte. "Ik deed mijn beklag omdat hij een kaart had moeten krijgen", erkent Tite na afloop.

"Hij zei dat ik mijn mond moest houden, en ik zei hetzelfde tegen hem. Daarna was het klaar. Ik wil er nu niet meer op ingaan. Als je geen vermaarde scheidsrechter aanstelt, dan kan Messi je opslokken. Maar het is een situatie die zich voordoet in de wedstrijd. Het blijft een buitengewone speler", aldus Tite, die achter zijn eerst oordeel blijft staan. "Het was een kaart, en ik had het recht om erover te klagen."

Matthew Conger uit Nieuw-Zeeland was de arbiter in Riyad. "Als het een Engelse scheidsrechter was geweest, had hij gezegd: 'Doorgaan'", vermoedt Tite. "Naar mijn idee was het geen strafschop. Maar Argentinië verdient de complimenten voor het winnen van de Superclásico." Messi zelf erkent in de Argentijnse pers dat hij 'niet echt weet' of de penalty terecht was. "Ik werd afgestopt. Volgens mij raakt hij me wel, maar ik weet het niet."