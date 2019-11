Driessen spreekt verwachting uit over meespelen van Depay en debutanten

Valentijn Driessen verwacht dat Memphis Depay zaterdag in staat is om te spelen bij Oranje tegen Noord-Ierland. De journalist van De Telegraaf baseert zijn voorspelling op de training die vrijdagavond plaatsvond na afloop van de persconferentie van bondscoach Ronald Koeman.

Vrijdag zei Koeman dat zaterdagochtend een beslissing wordt genomen over het meespelen van Depay, die met een hamstringblessure kampt. "We hebben hem net even gezien op de training, waar we het eerste kwartier bij mochten zijn. Toen zag je hem eigenlijk voluit sprinten", aldus Driessen. "Als hij voluit kan sprinten met een hamstringblessure, en hij grijpt er niet naar, en de reactie is morgen zoals die moet zijn, dan denk ik dat hij kan spelen."

Calvin Stengs en Myron Boadu zitten voor het eerst bij de selectie van Koeman, maar Driessen verwacht het AZ-duo zeker niet in de basis. "Zoals ik Koeman beluisterde had-ie daar toch wel zijn bedenkingen bij. Hij zei: 'Bij AZ en in de Nederlandse competitie zitten ze tegen de top aan, maar ze komen nu ook met spelers uit de Europese top in aanraking.' Daar zag hij toch nog wel wat haperingen, dus ik neem niet aan dat-ie een van de twee laat debuteren. Misschien als invaller, maar ik denk dat hij gaat voor spelers waarvan hij zeker weet dat ze op dit niveau kunnen leveren."