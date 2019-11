Denen ondanks simpele zege nog niet zeker; Italië behoudt perfecte score

Denemarken heeft vrijdagavond broodnodig en zeer eenvoudig gewonnen van Gibraltar (6-0). De ploeg van bondscoach Age Hareide is in Groep D in een spannende strijd verwikkeld met Zwitserland en Ierland om kwalificatie voor het EK. Doordat de Zwitsers wonnen van Georgië (1-0), wordt de laatste groepswedstrijd van de Denen, die maandag op bezoek gaan bij Ierland, allesbepalend. Denemarken heeft dan aan een punt genoeg. Italië zette Bosnië aan de kant (0-3) en behield met 27 punten uit 9 duels zijn perfecte score.

Denemarken - Gibraltar 6-0

Denemarken slaagde er al na twaalf minuten in om tegen het zeer verdedigend ingestelde Gibraltar tot scoren te komen. Nadat doelman Kyle Goldwin nog redding bracht op meerdere Deense inzetten, 'frommelde' Robert Skov al liggend de 1-0 binnen. Die stand hield Gibraltar vast tot aan de rust, ondanks een stormloop van de Denen. Direct na rust was het wel weer raak voor de Scandinaviërs, die via Christian Gytkjaer scoorden. De spits van Lech Poznan profiteerde van een fout van de keeper, die een lange bal verkeerd inschatte. Enkele minuten later was het opnieuw raak. Een voorzet van Christian Eriksen werd door Goldwin slecht weggeslagen, waarna Martin Braithwaite van dichtbij de 3-0 binnen tikte. De vierde werd gemaakt door Skov, die een voorzet van Daniel Wass rustig aannam in de zestien en beheerst afdrukte: 4-0. Sterspeler Eriksen tekende in de slotfase voor zowel de vijfde als zesde Deense treffer.

Bosnië & Herzegovina - Italië 0-3

De kaarten waren Groep J voorafgaand aan de wedstrijd al geschut: Bosnië & Herzegovina was al uitgeschakeld, terwijl Italië zich met acht opeenvolgende zeges al had geplaatst. Na 21 minuten pakten de bezoekers de leiding. Federico Bernardeschi haalde knap de achterlijn en vond Nicolo Barella, die op zijn beurt Francesco Acerbi aan het werk zette. De Lazio-verdediger kapte zijn tegenstander uit en vond de verre hoek: 0-1. Vlak voor rust verdubbelde Lorenzo Insigne de Italiaanse voorsprong. Andrea Belotti bereikte de aanvaller van Napoli, die met een verdekt schot doelman Ibrahim Sehic verraste: 0-2. Na rust stuurde Barella met een steekbal Belotti de diepte in, waarna de spits met een hard schot de eindstand op 0-3 bepaalde.