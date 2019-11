Zweden gaat naar EK; debutanten schitteren in Spaanse furie

Zweden gaat naar het EK 2020. In een directe slag met Roemenië om de tweede plaats in Groep F trokken de manschappen van bondscoach Janne Andersson vrijdagavond aan het langste eind: 0-2. Met nog maar een wedstrijd te gaan heeft Zweden een voorsprong van vier punten op de nummer drie, waardoor het gat onoverbrugbaar is. Tegelijkertijd haalde groepsleider Spanje uit tegen Malta: 7-0. Opvallend was dat Pau Torres en Dani Olmo als debutanten invielen en razendsnel wisten te scoren.

Spanje - Malta 7-0

Malta begon de kwalificatiereeks met een 2-1 overwinning op de Faeröer, maar verloor vervolgens alle wedstrijden. In het Ramón de Carranza, het stadion van tweededivisionist Cádiz CF, was het voor de voetbaldwerg een kwestie van zolang mogelijk stand houden. Het lukte 22 minuten lang; daarna opende Álvaro Morata de score. Malta kon een hoekschop niet goed verwerken, waarna Gerard Moreno de bal richting Morata kopte. De spits van Atlético Madrid stond vlak voor het doel klaar om af te ronden: 1-0. Het was voor Morata de zevende officiële achtereenvolgende wedstrijd waarin hij tot scoren kwam; twee van de zeven keer lukte hem dat zelfs als invaller.

Het doelpunt was een logisch gevolg van de krachtverhoudingen. Spanje speelde de bal eenvoudig rond en zocht geduldig naar openingen. Een kopbal van Sergio Ramos leverde bijna de 2-0 op, maar keeper Henry Bonello greep op de lijn goed in. In de nasleep werd een treffer van Moreno afgekeurd wegens buitenspel, maar Santi Cazorla zorgde toch voor een 2-0 ruststand. Aan de rand van het strafschopgebied draaide hij weg bij zijn bewaker, om de bal nog even goed te leggen en raak te schieten via de binnenkant van de linkerpaal. Een grote misser van Moreno, die het na voorbereidend werk van Pablo Sarabia mocht proberen van heel dichtbij, volgde vlak voor rust.

In de tweede helft vermaakte Spanje zich opperbest. Na een uur spelen reeg de ploeg van Robert Moreno de doelpunten aaneen. Debutant Torres maakte er twee minuten na zijn invalbeurt 3-0 van, door een doorgekopte bal van Paco Alcácer met de borst binnen te werken. Sarabia knalde de bal na een fraai uitgespeelde aanval in de kruising, waarna Dani Olmo de 5-0 op zijn naam schreef nadat hij de keeper handig omspeelde. Olmo had nog geen drie minuten nodig om zijn debuut te bekronen met een goal. Na een messcherpe lange bal van Rodri bereidde Juan Bernat de 6-0 voor van Moreno, die zelf al drie assists had gegeven. Het laatste woord was aan Jesús Navas met een magnifiek afstandsschot: 7-0.

Roemenië - Zweden 0-2

Alle ogen waren in Groep F gericht op het duel tussen Roemenië en Zweden, een rechtstreekse krachtmeting om de felbegeerde tweede plaats. Zweden had de overwinning uiteindelijk te danken aan een sterke eerste helft, waarin het beide doelpunten produceerde. Na zeventien minuten opende Marcus Berg de score in Boekarest. De ex-spits van FC Groningen en PSV kon vrij binnenkoppen richting de verre hoek, na een fraaie actie van Emil Forsberg: de smaakmaker snelde aan de zijlijn langs twee Roemenen en leverde een afgemeten voorzet af op Berg. Bij de 0-2 diende Berg als aangever en was Robin Quaison de afmaker, door de bal goed mee te nemen in het strafschopgebied en snel de trekker over te halen. Met name in de slotfase deed Zweden veel om de voorsprong te verdedigen en dat deden de Scandinaviërs met succes. Overigens bleef Ajacied Razvan Marin negentig minuten op de bank bij de gastheer.