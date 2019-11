FC Volendam medekoploper in tweede periode; Roda JC blijft kwakkelen

FC Volendam heeft vrijdagavond een belangrijke overwinning geboekt bij TOP Oss (1-2). De ploeg van trainer Wim Jonk kwam tegen de Brabanders knap terug van een achterstand en is nu medekoploper in de strijd om het tweede periodekampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie. Roda JC Kerkrade slaagde er voor de derde keer op rij niet in om te winnen; de Koempels mochten in de slotfase nog blij zijn met een punt tegen FC Dordrecht (1-1). FC Eindhoven schudde MVV Maastricht in de tweede helft van zich af (2-0).

TOP Oss - FC Volendam 1-2

Top Oss schoot uit de startblokken tegen FC Volendam. Philippe Rommens zette in de zesde minuut een een-twee op en rondde die zelf met een droge knal af: 1-0. Een handsbal van Lorenzo Piqué leverden de Volendammers in de 29ste minuut een penalty op, die door Jelle Duin werd benut. Vijf minuten later bereikte Gijs Smal met een fraaie steekbal Martijn Kaars, die de bezoekers een 1-2 voorsprong bij rust bezorgde. In de tweede helft ging Volendam op zoek naar de bevrijdende derde treffer. Smal mikte echter centimeters naast, terwijl Nick Doodeman stuitte op de vuisten van doelman Damien Perquis. In de slotfase zette TOP Oss nog aan, maar tot grote kansen leidde dat niet.

FC Dordrecht - Roda JC Kerkrade 1-1

Nadat Jordy Croux en Roland Alberg in de openingsfase respectievelijk paal en lat raakten voor Roda JC, pakte FC Dordrecht in de 21ste minuut de leiding. Een vrije trap van Jari Schuurman belandde ongelukkig op het hoofd van Roda-verdediger Daryl Werker, die de bal in eigen doel zag belanden: 1-0. Vlak voor rust kwamen de Limburgers verdiend terug. Croux legde de bal subtiel klaar voor Ike Ugbo, die van dichtbij de gelijkmaker binnen liep: 1-1. Ook na rust was Roda de betere ploeg. Ugbo schoot na een knappe aanname net over, terwijl Alberg vanaf de rand van de zestien stuitte op een inglijdende verdediger. Aan de andere kant was Nelson Amadin dichtbij, maar de debutant schoot voorlangs. Dordrecht claimde nog een penalty vanwege hands, maar scheidsrechter Alex Bos wilde daar niet aan.

FC Eindhoven - MVV Maastricht 2-0

In de eerste helft had FC Eindhoven het beste van het spel, al kreeg Koen Kostons namens MVV met het hoofd de eerste mogelijkheid van de wedstrijd. Even later belandde de bal na een hoekschop voor de voeten van Eindhoven-spits Rigino Cicilia, die van ongeveer tien meter wild over schoot. Na rust ging MVV-middenvelder Joshua Holtby af op doelman Ruud Swinkels, die met een reflex knap redding bracht. De Limburgers waren de bovenliggende partij, maar kregen uit een hoekschop het deksel op de neus. De bal bleef hangen in de zestien van MVV, waarna Cecilia alert reageerde: 1-0. Dom balverlies leidde in de 89ste minuut ook een tweede Eindhovense treffer in, die door Kaj de Rooij werd gemaakt.