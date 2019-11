VVV-Venlo stelt oude bekende Driessen aan na dispensatie van KNVB

VVV-Venlo heeft Jay Driessen tot aan de winterstop aangesteld als hoofdtrainer, zo bevestigt de Eredivisionist via de officiële kanalen. Driessen volgt de ontslagen Robert Maaskant op en gaat in Venlo samenwerken met assistent-trainer Mark Luijpers, die al in dienst van de club was.

Driessen was tussen 2014 en 2019 werkzaam als assistent bij VVV, maar vertrok afgelopen zomer samen met hoofdtrainer Maurice Steijn naar Al-Wahda. Dat avontuur kwam vorige maand ten einde, toen de club uit Saudi-Arabië besloot om het duo de laan uit te sturen. Steijn blijft vanwege de financiële voordelen die dat met zich meebrengt waarschijnlijk nog tot het einde van dit kalenderjaar in het Midden-Oosten, maar Driessen kon voor die tijd al elders aan de slag.

"Tijdens mijn korte avontuur bij Al-Wahda heb ik warm contact gehouden met diverse personen binnen VVV-Venlo", reageert Driessen op zijn aanstelling. "Toen mij gevraagd werd of ik in Venlo tot aan de winterstop voor de groep wilde gaan staan heb ik daar niet lang over na hoeven te denken en heb ik meteen “ja” gezegd. VVV-Venlo heeft natuurlijk altijd een speciale plek in mijn hart. Ik vind het dan ook geweldig dat ik weer terug mag keren bij deze fantastische club."

Technisch manager Stan Valckx is tevreden met de tijdelijke oplossing. "We zijn blij dat alle zaken met trainer Robert Maaskant en assistent-trainer Raymond Libregts inmiddels netjes zijn afgerond en dat we in Jay op korte termijn een goede oplossing hebben gevonden voor de vrijgevallen ‘vacature’ van hoofdtrainer. Hij heeft de kwaliteiten én weet wat er gevraagd wordt in deze situatie."

Omdat Driessen geen diploma heeft om de functie van hoofdtrainer bij een profclub te mogen bekleden, klopte VVV aan bij de KNVB. "We hebben van de bond tot aan de winterstop dispensatie verkregen voor deze tijdelijke oplossing. We gaan ons de komende periode beraden op de invulling van de technische staf voor de tweede seizoenshelft." VVV staat met negen punten uit dertien wedstrijden zeventiende in de competitie.