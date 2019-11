Goed nieuws voor Feyenoord: trainersdoelwit beschikt over afkoopclausule

Henk Fraser heeft bij Sparta Rotterdam een afkoopclausule in zijn contract staan, zo bevestigt algemeen directeur Manfred Laros bij RTV Rijnmond. De oefenmeester van de Rotterdammers wordt in de wandelgangen nadrukkelijk genoemd als kandidaat bij Feyenoord, dat zoekt naar een opvolger van interim-coach Dick Advocaat.

Fraser ligt nog tot medio 2021 vast bij Sparta, maar kan eventueel dus eerder onder zijn contract uit. "Zoals dat bij alle belangrijke technische functies gaat, staat er altijd een clausule in op het moment dat ze beter zouden kunnen. Dat staat er ook bij Henk in", aldus Laros. "Dat houdt in dat als club-X komt, dan moet er een X-bedrag betaald moeten worden." Volgens de directeur gaat het daarbij niet om een speciale 'Feyenoord-clausule'.

"Er staat geen daadwerkelijke club in. Het gaat om een club in het algemeen. Ik kan me gezien de prestaties van Sparta voorstellen dat er wel meerdere clubs geïnteresseerd zijn. Maar dan moet die bedrag-X betalen." Over de exacte hoogte van het bedrag laat Laros zich niet uit. "Het is een bedrag waarvan wij menen dat we er het verlies van een hele goede trainer mee kunnen compenseren."

Feyenoord stelde twee weken geleden Advocaat aan tot het einde van het seizoen, nadat Jaap Stam vanwege de slechte resultaten ontslag had genomen. Fraser, die bij Sparta bezig is aan zijn tweede seizoen als trainer, speelde als voetballer negen seizoenen voor Feyenoord en was er daarna acht jaar werkzaam als jeugdtrainer. Als hoofdtrainer werkte hij eerder bij ADO Den Haag en Vitesse.