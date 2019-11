Zakaria Labyad: ‘Toen hij tekende bij Ajax, leek het alsof het gisteren was’

Zakaria Labyad beleefde na zijn transfer van FC Utrecht naar Ajax een 'mentaal gevecht' met zichzelf. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler stapte in de zomer van 2018 over naar Amsterdam, waar hij weer zou samenwerken met zijn voormalig trainer Erik ten Hag. Toch kwam Labyad bij Ajax op de bank terecht. Het was 'heel moeilijk', geeft Labyad aan in gesprek met Ajax TV.

Labyad kwam in zijn eerste seizoen slechts twaalf keer in actie in de Eredivisie. Deze jaargang speelde hij nog geen enkele wedstrijd, totdat Labyad zondag plots een basisplaats kreeg tegen FC Utrecht (4-0). Als vervanger van David Neres kende hij een goede wedstrijd, met een assist op Donny van de Beek tot gevolg. Gedurende zijn 'mentale gevecht;m dat volgens Labyad 'te lang' duurde, had hij veel steun aan zijn ploeggenoten en de technische staf.

Highlights Ajax - Willem II | Oefenduel.

"Ik ben gewoon een vrolijke jongen, terwijl ik naar de buitenwereld misschien mijn lach niet vaak laat zien, wat onbewust is", verzekert Labyad. "De mensen die met mij werken, weten dat ik een positieve jongen ben die altijd lacht. Ik denk ook altijd: er zijn genoeg mensen die het zwaarder hebben dan ik, dus waarom zou ik er ongelukkig over zijn?" Aan de vriendschappen binnen de spelersgroep heeft Labyad veel gehad, vertelt hij.

De aankoop van circa zes miljoen euro onderhoudt met name een hechte band met Quincy Proms en Hakim Ziyech. "Dat is moeilijk te beschrijven, omdat die band heel hecht is. Hakim ken ik al vanaf mijn dertiende, dus dat is nu al dertien jaar. Quincy ken ik ook al dertien jaar. Toen hij tekende bij Ajax, leek het alsof het gisteren was dat we bij elkaar waren. Het is fantastisch om zulke jongens in de groep te hebben."