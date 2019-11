Messi eist hoofdrol op bij comeback in Argentijnse shirt tegen Brazilië

Argentinië heeft vrijdagavond een minimale oefenzege geboekt tegen Brazilië (0-1). Het duel, dat gespeeld werd in Saudi-Arabië, stond met name in het teken van Lionel Messi, die voor het eerst sinds zijn rode kaart in de finale van de Copa América in actie kwam voor Argentinië. De superster van Barcelona miste een penalty, maar scoorde direct uit de rebound.

In de openingsfase van de wedstrijd was meteen genoeg te beleven. Brazilië kreeg na tien minuten een penalty, nadat Gabriel Jesus door Leandro Paredes naar het gras was gewerkt. De aanvaller van Manchester City ging zelf achter de bal staan, maar mikte naast. Drie minuten later kreeg ook Argentinië een strafschop. Messi, die door Alex Sandro onderuit was geduwd, zag zijn poging gekeerd worden door doelman Alisson Becker, maar de aanvaller reageerde in de rebound alert: 0-1.

Na de twee penalty's was er voor de doelen van beide landen een stuk minder meer te beleven. Brazilië had veruit het meeste balbezit, maar de Argentijnen hielden moeiteloos stand tot aan de rust. Een schot van Danilo, dat knap gepakt werd door Esteban Andrada, was de enige noemenswaardige doelpoging van de Brazilianen in de eerste helft.

In de tweede helft kwam Brazilië er nauwelijks aan te pas, terwijl Argentinië bij momenten gevaarlijk werd. Een vrije trap van Messi van grote afstand kon ternauwernood gekeerd worden door Alisson en datzelfde gold voor een kopbal van verdediger Germán Pezzella. Lautaro Martínez was tien minuten voor de tijd dichtbij, maar de spits van Internazionale mikte na een prachtige aanname ver over.