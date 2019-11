Bas Ticheler werpt zich meermaals voor ‘ongepaste’ vragen aan Koeman

Ronald Koeman gaf vrijdagavond een persconferentie om vooruit te blikken op de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Noord-Ierland van zaterdag. Grote delen van het perspraatje gingen over het mogelijk beslissende kwalificatieduel in Belfast, maar Koeman kreeg ook vragen over het kort geding van de Johan Cruyff Foundation tegen Auke Kok. Persvoorlichter Bas Ticheler van de KNVB wierp zich meermaals voor de vragen.

De rechter stelde de Foundation in het gelijk, nadat Kok in zijn boek Johan Cruijff, de biografie beweerde dat Cruijff via de Foundation miljoenen euro's verdiende. Kok krabbelde tijdens de zitting terug over die bewering; de rechter stelde dat het imago van Cruijff en de Foundation zijn geschaad en dat Kok hoor-wederhoor had moeten plegen. In het boek moet van de rechter een inlegvel komen met daarop een rectificatie. Koeman is ambassadeur van de Johan Cruyff Foundation, maar Ticheler wilde de aandacht op het duel van zaterdag houden.

Koeman zet vraagtekens achter sterspelers en zegt sorry tegen Noord-Ieren

Tijdens de persconferentie ging Ronald Koeman ook in op de fitheid van Memphis Depay en Georginio Wijnaldum. Lees artikel

Een van de aanwezige journalisten vroeg Koeman hoe hij tegen de situatie aankijkt. “Ja, hoe kijk ik naar zo’n situatie...”, herhaalde de bondscoach, voordat Ticheler interrumpeerde. “Dat is geen vraag voor nu, toch? Volgens mij zitten we aan de vooravond van Noord-Ierland -Nederland, dus we gaan deze vraag nu niet beantwoorden.” De journalist bond in, maar Valentijn Driessen van De Telegraaf liet zich niet afschepen. Hij kwam terug op de vraag van zijn collega, waarna Ticheler opnieuw aangaf dat het 'geen vraag voor nu' is.

“Ik vind dat wel een vraag voor nu, want je bent ambassadeur", counterde Driessen. “Valentijn, we gaan daar nu geen antwoord op geven. We zitten een dag voor de wedstrijd tegen Noord-Ierland, dus dit is niet het moment.” Driessen merkte echter dat Koeman zelf wel antwoord wilde geven en stelde dat dat gewoon moest kunnen. "Ja, maar dat doen we dan morgen. Nu niet", antwoordde Ticheler, voordat Koeman zelf kort het woord nam. "Ik sta achter wat de Foundation gedaan heeft.”