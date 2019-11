Joachim Löw dicht Oranje grotere kans toe op glorie dan Duitsland

Duitsland kan zich, net als het Nederlands elftal, zaterdagavond kwalificeren voor het EK 2020. Als de ploeg van Joachim Löw tegen Wit-Rusland een beter resultaat boekt dan Noord-Ierland tegen Oranje, dan is plaatsing een feit voor die Mannschaft. Löw denkt echter niet dat Duitsland tot de favorieten zal behoren om de Europese titel binnen te slepen.

Qua resultaten is Duitsland bezig aan een goede kwalificatiereeks: van de zes wedstrijden werden er vijf gewonnen. Alleen Oranje was in september te sterk (2-4). Toch zijn er twijfels over de staat van de nationale ploeg. Na de dramatisch verlopen groepsfase van de Nations League, waarin Duitsland slechts twee punten pakte in een poule met Nederland en Frankrijk, stond Löw onder grote druk. Hij bleef desondanks aan als bondscoach.

Het optimisme, dat hoogtij vierde rond het gewonnen WK van 2014, is inmiddels ver te zoeken. "We behoren niet tot de favorieten. Frankrijk en Engeland spelen al jaren met dezelfde ploeg. Dan heb je ook nog Nederland en Spanje", somt Löw op tijdens de persconferentie voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen Wit-Rusland. "Wij hebben een jonge ploeg en maken een proces van vernieuwing door."

"Misschien zitten we over twee of vier jaar weer tussen de favorieten, als de spelers hun piek hebben bereikt. Met deze ploeg is veel mogelijk en daar werken we hard aan, want er zit veel kwaliteit tussen", weet Löw, die de situatie van zijn ploeg vergelijkt met 2010. Toen moest Duitsland mede door blessureleed op het laatste moment meerdere wijzigingen doorvoeren in de WK-selectie. Met jonge spelers als Mats Hummels, Jérôme Boateng, Mesut Özil en Manuel Neuer reikte Duitsland toen tot de halve finale in Zuid-Afrika.

"Het is een beetje zoals in 2010. Maar het wordt moeilijk om voor de eindzege te spelen. Alles is mogelijk, maar we hebben deze keer geen favorietenrol", stelt Löw, die hoopt dat zijn ploeg verbetering gaat tonen in wedstrijden tegen grootmachten. Oranje en Frankrijk bleken het afgelopen jaar een zware kluif. "We hebben wedstrijden gekend waarin we 45 minuten lang uitstekend speelden, en waarin ik verbaasd was over hoe goed het ging. Maar we hebben dat nog niet negentig minuten kunnen vasthouden tegen sterke ploegen. Dat moeten we zien te bereiken."