‘Barça mengt zich in felle transferstrijd en hoort verdubbelde vraagprijs’

Barcelona maakt werk van de komst van Reinier Jesús Carvalho, beter bekend als Reinier. De zeventienjarige middenvelder van Flamengo staat op de radar van vrijwel iedere Europese topclub, maar volgens Mundo Deportivo wil de Catalaanse grootmacht de felle concurrentie aftroeven en de jonge Braziliaan rap strikken.

Barcelona heeft onlangs weer geïnformeerd naar de vraagprijs van Reinier, die in eigen land wordt omschreven als 'de ster van de nieuwe generatie van het Braziliaanse voetbal'. Volgens de krant heeft de vader van Reinier al een rondje in Europa gemaakt. Naar verluidt hebben onder meer Paris Saint-Germain, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Real Madrid en Atlético Madrid interesse in het talent.

Bij de eerste gesprekken tussen Barcelona en Flamengo in een eerder stadium vroeg laatstgenoemde club nog twintig miljoen euro voor Reinier, maar volgens de laatste berichten moeten de Catalanen nu veel dieper in de buidel tasten. De prijs van de jongeling is inmiddels verdubbeld, nadat hij vier goals en drie assists wist te produceren in elf wedstrijden op het hoogste niveau.

Het is de vraag of Flamengo nog lang kan vasthouden aan het toptalent, daar onder meer La Gazzetta dello Sport meldde dat hij een afkoopclausule van zestig miljoen euro in zijn contract heeft staan. Afgelopen zomer doemde nog het verhaal op dat Reinier voor veertig miljoen euro de overstap zou maken naar Everton, maar dit bleek uiteindelijk niet op waarheid berust.