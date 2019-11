Manchester City moet vrezen voor zware straf na uitspraak CAS

Manchester City heeft een flinke tegenvaller te verwerken gekregen in de strijd tegen uitsluiting van Champions League-deelname. De Engelse grootmacht wordt ervan verdacht de regels van Financial Fair Play te hebben overtreden en in dat kader is vrijdag een belangrijke zaak bij het internationale sporttribunaal CAS verloren. Volgens Engelse media behoort uitsluiting van deelname aan de Champions League tot de mogelijke straffen, maar is het waarschijnlijker dat de club bestraft wordt met een stevige geldboete.

Manchester City kwam in de problemen door een publicatie in Der Spiegel, waarin aan het licht kwam hoe de club op illegale manieren aan geld kwam. Zo zou ruim zestig miljoen euro aan sponsorinkomsten niet afkomstig zijn geweest van Etihad, maar van de Abu Dhabi United Group. Het bedrijf van de clubeigenaren pompte miljoenen in de club, terwijl the Citizens deden voorkomen dat het geld afkomstig was van een sponsor. Het is voor clubeigenaren niet toegestaan om ongelimiteerd geld te steken in de club om dat vervolgens te investeren. Op deze manier zou City de UEFA misleid hebben.

Het was niet de enige manier waarop Manchester City vals zou hebben gespeeld. Manager Roberto Mancini zou een deel van zijn salaris hebben ontvangen vanuit Al-Jazira, een club die in handen is van City-eigenaar sjeik Mansour. De UEFA rook onraad en besloot een onderzoek in te stellen. Vorig jaar werd het onderzoek overgedragen aan de arbitrage-afdeling van de UEFA. Deze afdeling is verantwoordelijk voor het uitdelen van straffen en tegen deze overdracht ging Manchester City zonder succes in beroep bij het CAS. Naar verwachting doet de arbitrage-afdeling binnen een maand uitspraak.