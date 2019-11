Ödegaard dient als fikse waarschuwing: ‘Hij is nog ver weg van het niveau’

Erling Braut Haaland wordt begeerd door bijna iedere Europese grootmacht. De negentienjarige spits van Red Bull Salzburg scoort aan de lopende band in de Oostenrijkse competitie én in de Champions League, waardoor bijvoorbeeld Bayern München veel belangstelling zou hebben. Alf Ingve Berntsen voelt zich echter genoodzaakt de euforie omtrent Haaland te temperen.

Berntsen, voormalig coach van Haaland bij Bryne FK, stelt dat de aanvaller niet te snel naar een topcompetitie moet gaan. "Het tactische aspect bij Bayern en Liverpool zou nu te hoog gegrepen zijn voor Erling, hij heeft alleen in Noorwegen en Oostenrijk gevoetbald tot nu toe. En in Oostenrijk zit hij ook nog niet zo lang", zegt Berntsen in gesprek met Goal.

‘Ik heb nu vijf van die ballen in mijn bed, die zijn als mijn vriendinnen’

Lees artikel

"Hij zou het erg lastig krijgen als hij nu naar Bayern gaat, hij is nog ver weg van het niveau van Robert Lewandowski. Erling heeft een dominant karakter, op de bank zitten is niet makkelijk voor hem. Zolang Lewandowski op dit niveau speelt, zou een transfer naar Bayern niet logisch zijn. Wat velen ook vergeten: pas sinds augustus is hij een vaste basisspeler bij Salzburg."

Berntsen vindt dat Haaland nog een jaar in Salzburg moet blijven en wijst naar landgenoot Martin Ödegaard, die stokte in zijn ontwikkeling door de vele transfers en moeite had met alle rumoer. "Deze hype vertoont gelijkenissen met die van Ödegaard. Mensen zijn nu wel voorzichtiger met Haaland vanwege 'Ödegaard'. Er is veel hoop dat deze twee een nieuw tijdperk inluiden: Ödegaard als spelmaker, Haaland als doelpuntenmaker. De kranten schrijven eigenlijk alleen maar over deze twee spelers."

"De weg van Erling gaat echter compleet anders dan de weg die Ödegaard heeft afgelegd. Erling ging pas op zestienjarige leeftijd naar een grote club in Noorwegen (Molde FK, red.) en later naar Salzburg, ook geen grootmacht. Hij heeft veel meer rust gekend dan Ödegaard, die veel te verduren kreeg sinds zijn transfer naar Real Madrid. Erling is wat beter beschermd dan Ödegaard", besluit Berntsen.