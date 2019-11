Rechter zet streep door verhuizing Villarreal - Atlético Madrid naar Miami

De competitiewedstrijd tussen Villarreal en Atlético Madrid op 8 december mag niet in Miami gespeeld worden, zo heeft de Spaanse rechter geoordeeld. LaLiga stelde voor om het duel in de Verenigde Staten af te werken, maar dat zag de Spaanse voetbalbond niet zitten. Het geschil leidde tot een rechtzaak in Madrid en de uitspraak is teleurstellend voor LaLiga.

Om de commerciële achterstand op de Premier League enigszins in te halen, hoopte LaLiga aan populariteit te winnen door een competitiewedstrijd af te werken buiten Europa. De competitie wil aan populariteit winnen in grote landen en dacht daarom aan een wedstrijd in de Verenigde Staten, met Miami als speelstad. Bij een akkoord zouden Villarreal en Atlético elkaar treffen in het Hard Rock Stadium in Miami, waar normaal gesproken American Football wordt gespeeld door de Miami Dolphins.

Fernando Roig, voorzitter van Villarreal, stond positief tegenover de plannen om eenmalig in de Verenigde Staten te spelen. "Het is goed voor ons om de Spaanse competitie naar zo'n belangrijk sportland te exporteren. Atlético en wij hebben er in ieder geval totaal geen problemen mee. We hopen dat de procedure snel in gang gezet kan worden", zo liet hij optekenen in gesprek met El Confidencial. Villarreal was zelfs bereid om de kaartjes te betalen voor supporters die van plan zijn om naar Miami af te reizen.

De Spaanse voetbalbond heeft het competitieduel in Miami kunnen voorkomen, terwijl het zelf de strijd om de Super Cup verkocht aan Saudi-Arabië. In een nieuwe opzet nemen Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid en Valencia het van 8 tot en met 12 januari tegen elkaar op in het King Abdullah Sports City-stadion in Jeddah. Naar verluidt is een driejarig contract voor 120 miljoen euro afgesloten.