Jürgen Klopp ‘weigerde’ Frenkie de Jong en zag ‘een betere optie’

Jürgen Klopp had in het verleden de optie Frenkie de Jong in te lijven bij Liverpool, zo claimt Tim Sherwood. De oud-middenvelder en voormalig trainer van onder meer Tottenham Hotspur stelt bij bij The Analysis Show dat de manager geen interesse had in de Oranje-international. De Jong zou namelijk niet in het gewenste systeem van Klopp kunnen functioneren, zo klinkt het.

Wanneer tijdens de analyse van Liverpool - Manchester City (3-1) de kwaliteiten van Fabinho ter sprake komen, is Sherwood vol lof over de middenvelder, die zich medio 2018 aansloot bij Liverpool. "Ik weet dat er een aantal spelers aan Klopp zijn aangeboden", begint Sherwood zijn opmerkelijke claim. "Zoals Frenkie de Jong, de jongen van Ajax, die bij Barcelona terechtkwam (afgelopen zomer, red.). Hij is meer een controlerende, verfijnde speler."

"Maar dan heb je ook nog een Fabinho, die heel graag in dat hoge tempo meegaat en zich meer over het veld beweegt. Dan heeft Klopp zijn keuze wel gemaakt", aldus de analist. "Het is makkelijk om te scouten voor Klopp, want je weet precies hoe hij wilt spelen. Hij wil hardwerkende middenvelders die het simpel houden, naar voren gaan en meekunnen in het hoge tempo, zoals Fabinho doet. Hij is erg belangrijk."

"Of De Jong zo mee kan in dit team van Manchester City? Ja. Maar hij kan niet doen wat Fabinho doet (bij Liverpool, red.). De Jong zou als nummer zes spelen, vlak voor de verdediging. Hij zou het spel en het tempo dicteren. En daar is hij briljant in. Maar hij zou niet in staat zijn om zoveel energie in een wedstrijd te stoppen. Fabinho is een betere optie", concludeert Sherwood, die bij zijn claim overigens niet duidelijk maakt wanneer Klopp precies kon opteren voor de komst van De Jong.