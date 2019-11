Atlético is bereid om Barcelona 40 miljoen te betalen

Carles Aleñá, die Barcelona mogelijk op huurbasis gaat verlaten, geldt als droomaanwinst voor Getafe. De middenvelder is ook in beeld bij competitiegenoten Celta de Vigo, Real Betis en Granada. (Marca)

Arsenal krijgt concurrentie van het Bayer Leverkusen van Peter Bosz in de strijd om Hee-Chan Hwang. De Koreaanse aanvaller speelt nu nog voor Red Bull Salzburg, waar hij vastligt tot medio 2021. (Diverse Duitse media)