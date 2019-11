Van Dijk beleeft bijzonder etentje: ‘Hij wist dat het iets groots was'

Virgil van Dijk beleeft momenteel zijn beste tijd van zijn carrière bij Liverpool en Oranje. De verdediger geldt als een van de steunpilaren bij zowel club als land en mocht vanwege zijn belangrijke rol vorige week zich melden op Paleis Noordeinde. Van Dijk was namelijk uitgenodigd voor de 'uitblinkerslunch'. "Een hele bijzondere ervaring", zegt hij tegenover het Algemeen Dagblad.

"Nadat de uitnodiging was binnengekomen, heb ik meteen bij de club gevraagd of ik erbij kon zijn, want het viel wat lastig, tussen de Champions League en het duel met Manchester City. Gelukkig heeft Pepijn Lijnders (assistent-trainer, red.) ook nog even zijn best gedaan. Die wist als Nederlander natuurlijk dat dit wel iets groots was", zegt Van Dijk, die vorige week op en neer vloog voor de lunch.

Een paar uur na het bezoek aan het paleis moest de aanvoerder van Oranje alweer trainen. "Maar het was het zeker waard. Tot na het hoofdgerecht zat ik naast de koning. We hebben het over van alles en nog wat gehad. Ja, ook over voetbal natuurlijk." Van Dijk erkent dat hij nu zijn hoogtijdagen beleeft en wijst naar de invloed van zijn trainers Jürgen Klopp en Ronald Koeman.

"Ze voelen beiden aan hoe ze mij het beste kunnen aanpakken. Kritisch, ja. En als de media heel positief over me zijn, willen ze het nog wel eens expres downplayen, soms met een kleine knipoog. Toen ik de prijs kreeg voor de UEFA-speler van het jaar, zei Klopp ook: Virgil gaat alleen even de prijs ophalen namens het hele team. Ze weten dat ik dat soort dingen goed kan hebben", lacht Van Dijk.