‘Wij hadden graag net zoveel rust gehad als Barcelona nu krijgt’

Real Madrid en Barcelona hadden elkaar eigenlijk op 26 oktober al moeten treffen in het Camp Nou voor de eerste Clásico van het seizoen, maar vanwege de onrust in Catalonië is dat duel verplaatst naar woensdag 18 december. Barcelona neemt het de zaterdag voor die kraker ’s middags al op tegen Real Sociedad, terwijl Real Madrid op zondagavond om 21.00 uur nog tegen Valencia aan moet treden.

Nacho Fernández, verdediger van de Koninklijke, geeft vrijdag in gesprek met Marca aan dat hij dit graag anders had gezien: “Ieder elftal had graag net zoveel rust gehad als de rivaal. Maar we hebben ook een goede staf en ik weet zeker dat we zo goed mogelijk voorbereid aan de wedstrijd zullen beginnen.”

Zidane: 'We hebben meer dan genoeg kwaliteit in huis'

“Daarbij komt nog eens dat wij die wedstrijd heel graag willen spelen, we zijn niet op zoek naar excuses. We hadden graag net zoveel rust gehad, maar we willen ook winnen”, gaat hij verder. Nacho krijgt bijval van Sergio Ramos, die er eveneens van baalt dat Real 29 uur minder heeft om zich voor te bereiden dan Barcelona: “Het is jammer dat El Clásico niet op de oorspronkelijke datum werd gespeeld, omdat beide ploegen dan evenveel rust hadden gekregen.”

“De enigen die nu benadeeld worden zijn wij. De mogelijkheid dat de wedstrijd nog een keer wordt verplaatst bestaat nog steeds en ik hoop dat dat het geval zal zijn. Als dat niet mogelijk is, zullen we het duel ingaan met dezelfde mentaliteit als altijd en dat is dat we willen winnen.” Barcelona en Real Madrid gaan momenteel met allebei 25 punten gedeeld aan kop in LaLiga. Achtervolgers Atlético Madrid en Sevilla volgen op een punt achterstand.