‘Je wereld stort in, het voelt alsof onze droom van ons is afgepakt’

Oranje Onder-17 begon als regerend kampioen als een van de favorieten voor de eindzege aan het jeugd-WK in Brazilië. De Nederlandse talenten slaagden er echter niet in om de eindstrijd van dat toernooi te halen, aangezien Mexico donderdagavond na het nemen van strafschoppen te sterk bleek. Voor de Nederlandse talenten, die drie penalty’s misten in de beslissende reeks, kwam de uitschakeling hard aan.

“Je wereld stort in. Ik dacht: ‘Hoe kan dit?’ Al twee jaar kijk ik hier naar uit en dan gebeurt dit, onbeschrijflijk. Het voelt alsof onze droom van ons is afgepakt”, reageerde Anass Salah-Eddine na afloop van de wedstrijd tegenover Voetbal International. De linksback speelde elke minuut van het toernooi en toonde zich na het duel behoorlijk aangeslagen: “Ik loop op mijn laatste benen.”

Doelman Calvin Raatsie stopte nog de eerste penalty van de Mexicanen, terwijl hij ook de beslissende vijfde strafschop wist te keren: “Maar dat was niet genoeg. We hebben zo vaak op strafschoppen geoefend op de training en toen schoten ze echt elke bal er met volle overtuiging in. Maar er komt nu zó veel druk bij kijken, het gaat om een finaleticket, je kan het ze niet kwalijk nemen.”

Voor Raatsie voelt de uitschakeling van Oranje, dat een kwartier voor tijd via Youri Regeer op voorsprong kwam maar vlak daarna de gelijkmaker incasseerde uit een discutabele vrije trap, onterecht: “We hebben eigenlijk de hele wedstrijd gedomineerd. Terecht dat Mexico blij is, maar als je ziet hoeveel kansen wij hebben gehad, had het eigenlijk niet gemogen natuurlijk.” De Nederlandse talenten kunnen het toernooi nog afsluiten met een bronzen medaille. Daarvoor zal zondag in de ‘troostfinale’ wel eerst afgerekend moeten zien te worden met Frankrijk.