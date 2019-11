Speculatie over toekomst Ibrahimovic: ‘Daar wil hij zijn loopbaan afsluiten'

Zlatan Ibrahimovic maakte woensdag bekend dat hij Los Angeles Galaxy achter zich laat. Er wordt nu veelvuldig gespeculeerd over waar de toekomst van de 38-jarige spits ligt. Guillermo Barros Schelotto, die de trainer van Ibrahimovic was bij LA Galaxy, beweert bij Radio Kiss Kiss dat hij zijn loopbaan wil besluiten in Italië.

Ibrahimovic speelde tijdens zijn loopbaan al voor Juventus, Internazionale en AC Milan, maar zou volgens Barros Schelotto dus graag willen terugkeren in Italië. De Zweedse spits werd recent in verband gebracht met AC Milan, terwijl ook Napoli genoemd werd als de mogelijke bestemming voor Ibrahimovic. “Ik weet niet wat Ibra nu gaat doen. Hij is een geweldige speler, maar ik weet niet wat zijn volgende stap zal zijn”, zegt de trainer van LA Galaxy.

“Misschien dat hij zijn loopbaan bij Napoli of AC Milan zal afsluiten. Ik weet niet waar, maar hij wil zijn carrière afsluiten in Italië. Dat verdient hij ook”, geeft Barros Schelotto te kennen. Ibrahimovic kent Carlo Ancelotti, de huidige trainer van Napoli, nog van hun gezamenlijke tijd bij Paris Saint-Germain. “Ze kennen elkaar goed en Zlatan heeft duidelijk de karaktereigenschappen die Napoli momenteel nodig heeft.”

Ibrahimovic maakte woensdagavond via sociale media bekend dat hij de Major League Soccer achter zich laat. “Bedankt LA Galaxy, dankzij jullie kreeg ik het gevoel weer te leven. Aan de Galaxy-fans: jullie wilden Zlatan en ik heb jullie Zlatan gegeven. Graag gedaan. Het verhaal gaat nu verder. Gaan jullie maar weer honkbal kijken.”