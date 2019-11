Frankrijk ontsnapt dankzij Giroud aan blamage en gaat Turkije voorbij

Frankrijk heeft donderdagavond de koppositie in Groep H van de EK-kwalificatie overgenomen. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps was in eigen huis met 2-1 te sterk voor Moldavië en heeft daardoor nu twee punten meer dan nummer twee Turkije, dat net zoals de Fransen al geplaatst is voor het toernooi. Frankrijk sluit de kwalificatiereeks zondag af tegen Albanië, terwijl de Turken op bezoek gaan bij Andorra.

Frankrijk wist door het 0-0 gelijkspel tussen Turkije en IJsland van eerder op de avond dat het hoe dan ook al geplaatst was voor het EK en dit verklaarde mogelijk het lakse begin van de wereldkampioen. Met net geen tien minuten gespeeld liet Clément Lenglet zich namelijk achterin aftroeven nadat het hem niet lukte om de bal terug te koppen op Steve Mandanda en Vadim Rata kon daarna de verrassende 0-1 op het scorebord zetten.

Les Bleus moesten daarop in de achtervolging en kregen al snel kansen via Benjamin Pavard en Olivier Giroud, die hun pogingen echter allebei langs het vijandelijke doel zagen gaan. Kylian Mbappé kreeg na een dik halfuur spelen vervolgens ook een aardige kans op de gelijkmaker, maar hij stuitte op doelman Alexei Coselev.

De doelman had een paar minuten later echter minder geluk toen hij een vrije trap van Antoine Griezmann los moest laten en Raphaël Varane in de rebound raak kopte. In de tweede helft duurde het lang voordat Frankrijk afstand wist te nemen, maar tien minuten voor tijd was het toch nog raak na een overtreding op Lucas Digne in de zestien. Giroud ontfermde zich over het buitenkansje en schoot onberispelijk raak.