Tsjechen plaatsen zich in kielzog van ruim winnend Engeland voor EK

Engeland en Tsjechië hebben zich donderdagavond geplaatst voor het EK van volgend jaar. The Three Lions wonnen op eigen bodem met maar liefst 7-0 van Montenegro en gaan daardoor aan kop in Groep A. Tsjechië was op zijn beurt in Plzen te sterk voor directe concurrent Kosovo, dat met nog een wedstrijd te gaan nu op een achterstand van vier punten is gezet en via de play-offs plaatsing af moeten zien te dwingen.

Engeland - Montenegro 7-0

Engeland schoot op Wembley uit de startblokken en na 24 minuten spelen was er al een 3-0 voorsprong voor de thuisploeg, waarbij alle drie de doelpunten werden voorbereid door Ben Chilwell. De linksback vond met elf minuten op de klok Alex Oxlade-Chamberlain aan de rechterkant van het strafschopgebied, waarna de middenvelder raak schoot. Een vrije trap van Chilwell werd niet veel later binnengekopt door aanvoerder Harry Kane, die uit een corner ook de 3-0 voor zijn rekening nam.

Via Marcus Rashford werd het na een halfuur spelen vervolgens 4-0, voordat Kane uit een voorzet van Trent Alexander-Arnold in de 37e minuut zijn hattrick volmaakte. Tien minuten na de rust leek Mason Mount de voorsprong verder uit te breiden, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Aleksandar Sofranac nam vervolgens met een ongelukkig eigen doelpunt de 6-0 voor zijn rekening en zes minuten voor tijd verzorgde Tammy Abraham het slotakkoord.

Tsjechië - Kosovo 2-1

De Tsjechen wisten dat zij bij een overwinning zeker zouden zijn van deelname aan het EK, maar de thuisploeg keek ondanks een aantal goede kansen in de eerste helft vijf minuten na de rust toch tegen een achterstand aan. Een kopbal van Atdhe Nuhiu leverde Kosovo namelijk een verrassende voorsprong op. Tsjechië zette daarna echter aan en een eerste gelijkmaker van Tomas Soucek werd nog afgekeurd wegens een overtreding op doelman Arijanet Muric. Vlak daarna was een schot van Alex Kral de sluitpost echter te machtig en Kosovo ontsnapte in de minuten daarna dankzij twee ballen op de lat aan een achterstand. Tien minuten voor tijd was het echter toch nog raak via Ondrej Celustka en zijn doelpunt bezorgt de Tsjechen een plek op het EK.