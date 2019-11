Oranje Onder-17 loopt WK-finale mis na bloedstollend slot

Oranje Onder-17 is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de finale van het WK in Brazilië. Na negentig minuten spelen stond er een 1-1 stand op het scorebord, waarna Mexico na het nemen van strafschoppen aan het langste eind trok. Een misser van Youri Regeer, in de reguliere speeltijd nog doelpuntenmaker, werd Nederland uiteindelijk fataal werd. De Mexicanen treffen Frankrijk of Brazilië in de eindstrijd.

Bondscoach Van der Veen wijzigde zijn elftal op drie plekken na de kwartfinale tegen Paraguay (4-1 zege). Ki-Jana Hoever was geschorst, Kenneth Taylor was ziek en Soulyman Allouch moest zijn basisplek weer afstaan aan de van een schorsing teruggekeerde Mohamed Taabouni. Steven van der Sloot en Melayro Bogarde stonden daardoor aan de aftrap. Na twintig minuten spelen was de eerste goede mogelijkheid voor Mexico, maar doelman Calvin Raatsie had een antwoord op de inzet van Santiago Muñoz.

Na een halfuur spelen leek Naci Ünüvar tot scoren te komen, maar zijn treffer werd geannuleerd. De Ajacied kopte de bal uit de handen van de Mexicaanse doelman Eduardo García, zo luidde de conclusie van scheidsrechter Guillermo Guerrero. Op slag van rust liet Jayden Braaf een levensgrote kans liggen om Oranje op voorsprong te zetten. Taabouni legde de bal uitstekend terug op de aanvaller van Manchester City, maar zijn schot belandde aan de verkeerde kant van de paal. Tien minuten na rust liet Oranje zich andermaal gevaarlijk zien voor het doel van Mexico.

Youri Regeer dook vrij op bij de tweede paal, maar schoot hoog over. De middenvelder van Ajax was kort daarna opnieuw heel dicht bij de openingstreffer, nadat hij vanuit een hoekschop van Ian Maatsen de lat raakte. Oranje werd gaandeweg de tweede helft steeds sterker en kreeg mogelijkheden via Maatsen, Sontje Hansen en Braaf. Met nog een kwartier op de klok kwam Nederland op een verdiende voorsprong. Bogarde hield de bal binnen, passeerde zijn directe tegenstander en leverde de bal af voor het doel, waar Regeer de bal via Josue Martínez tegen de touwen werkte.

Lang kon Oranje niet genieten van de voorsprong, want enkele minuten later was het alweer gelijk. De ingevallen Efrain Álvarez krulde een vrije trap op uiterst fraaie wijze achter Raatsie. De doelman had kort daarna wel een antwoord op een gevaarlijke kopbal en hield Oranje daarmee op de been. Nadat schoten van Braaf en Bryan González allebei niet de winnende treffer brachten, moesten strafschoppen direct na negentig minuten voetballen de beslissing brengen. Álvarez begon de strafschoppenserie met een gemiste panenka, waarna Taabouni, Braaf en Joel Gomez ook faalden. Een misser van Regeer werd Oranje uiteindelijk fataal, waardoor Mexico zich plaatst voor de finale.