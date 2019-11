‘Ajax legt bod neer voor helft van transferrechten van Nederlandse Braziliaan’

Ajax lijkt bezig met de komst van Camilo Reijers de Oliveira, een twintigjarige aanvallende middenvelder van het Braziliaanse Ponte Preta. Fábio Barrozo, tot vorige week hoofd jeugdopleiding van de tweedeklasser, laat in gesprek met Futebol Interior namelijk weten dat Camilo in de afgelopen tijd meerdere malen is bekeken door vertegenwoordigers van de Amsterdammers.

De eerste contacten tussen Ajax en Ponte Preta zouden al in augustus zijn gelegd, toen de zomerse transferperiode nog aan de gang was. Van een overstap kwam het toen echter niet, al werd er binnen Ponte Preta al wel gesproken over een verkoop van Camilo om zo wat broodnodige inkomsten binnen te halen.

Ajax keerde daarna naar verluidt terug in Brazilië met het voorstel om Camilo in januari naar Nederland te laten vertrekken. De Amsterdammers zouden daarbij een bod van 2,5 miljoen euro hebben neergelegd voor 50 procent van de transferrechten van de jongeling. “Ze vonden Camilo erg goed”, laat Barrozo weten.

“Een bijkomend voordeel is het feit dat hij een Nederlands paspoort heeft. Hij woont in Holambra (een in de jaren veertig door Nederlandse immigranten gesticht dorp, red.) en komt daar ook vandaan. Het idee was om hem in januari volgend jaar naar Nederland te laten gaan.” De middenvelder is inmiddels echter zijn plek verloren bij Ponte Preta en Barrozo denkt dat dit roet in het eten zou kunnen gooien.

Scouts van Ajax waren eind oktober van de partij om hem aan het werk te zien tegen Vitória, maar Camilo kwam toen niet van de bank. “Ze kwamen terug in Brazilië omdat ze hadden gehoord dat Camilo zijn plek kwijt was geraakt aan Gilson Kleina. Ze kwamen om hem in actie te zien, maar hij speelde helaas niet.” Ponte Preta zelf ontkent in gesprek met bovengenoemd medium de geruchten overigens: “We hebben tot dusver geen aanbiedingen ontvangen”, laat een woordvoerder van de club weten.