Jong Oranje werkt tegen Jong Gibraltar aan het doelsaldo

Jong Oranje heeft op bezoek bij Jong Gibraltar geen fout gemaakt. De Nederlandse beloften wonnen in het Gibraltar Stadium met 0-6, door doelpunten van Cody Gakpo (tweemaal), Dani de Wit (driemaal) en Daishawn Redan. De formatie van bondscoach Erwin van de Looi is zodoende nog foutloos in de kwalificatiecyclus voor het EK van 2021 in Hongarije en Slovenië, met twaalf punten uit vier wedstrijden.

De ploeg van Van de Looi begon de EK-kwalificatiecyclus met overwinningen op Jong Cyprus (5-1), Jong Portugal (4-2) en Jong Noorwegen (0-4). De keuzeheer moest de nodige wijzigingen doorvoeren ten opzichte van de vorige interlandperiode, omdat Calvin Stengs en Myron Boadu zich mochten melden bij het grote Oranje en Kaj Sierhuis ziek was. Daardoor waren er in de voorste linie basisplaatsen voor Gakpo en Javairo Dilrosun, terwijl Ferdi Kadioglu op het middenveld de voorkeur kreeg boven Ludovit Reis.

Zoals verwacht was het vanaf de eerste minuut eenrichtingsverkeer richting het doel van Gibraltar. Na een kwartier spelen brak Gakpo namens Jong Oranje de ban. De bal bleef na een voorzet van Owen Wijndal aanvankelijk nog hangen, maar in tweede instantie werkte de aanvaller van PSV het leer overtuigend tegen de touwen. Nadat Wijndal nog een mogelijkheid had laten liggen, kwam Jong Oranje na 38 minuten spelen op 0-2. Een afgemeten vrije trap van Kadioglu bereikte De Wit, die met het hoofd de marge wist te verdubbelen.

Na een slordig begin van de tweede helft, tekende Gakpo na ruim een uur spelen voor de derde treffer van de avond. Het ging vervolgens snel, want ook De Wit tekende enkele minuten later voor zijn tweede doelpunt van het duel. De middenvelder van AZ maakte een kwartier voor tijd zijn hattrick compleet. De ingevallen Redan bepaalde kort voor tijd de eindstand op 0-6. Voor Jong Oranje wacht deze interlandperiode nog een vriendschappelijk duel met Jong Engeland. De EK-kwalificatie wordt in maart 2020 hervat met een thuiswedstrijd tegen Wit-Rusland.