‘Virgil van Dijk is ermee begonnen en nu noemt iedereen me zo’

Fabinho is dit seizoen de speler die de balans op het middenveld bewaakt bij Liverpool en de Braziliaan wordt door zijn trainer Jürgen Klopp dan ook liefkozend Dyson, naar het stofzuigermerk, genoemd. Fabinho laat donderdag via de officiële clubkanalen van the Reds echter weten dan hij binnen de spelersgroep doorgaans door het leven gaat als Flaco, een Zuid-Amerikaanse term die iets betekent als de magere.

“Een aantal mensen noemt me zo!”, gaat hij in op zijn nieuwe bijnaam. “Onder de spelers sta ik beter bekend als Flaco, maar ze zijn allebei cool. Voordat de trainer met Dyson kwam, werd het ook al door een speler gebruikt. Ik denk dat het James Milner was. Het is een coole bijnaam, maar die andere wordt door het merendeel van de spelers gebruikt. Virgil van Dijk is ermee begonnen en daarna ging iedereen me zo noemen”, glimlacht Fabinho.

De 26-jarige middenvelder is dit seizoen een onmisbare schakel bij Liverpool en afgelopen weekend maakte hij in de titelkraker tegen Manchester City ook zijn eerste doelpunt van het seizoen. “Ik denk dat als het team het goed doet, het individu ook de kans krijg om zich te onderscheiden”, is zijn reactie op alle lof die hij ontvangt in de Engelse pers.

“Ik wilde dat dit seizoen anders zou worden, omdat ik inmiddels gewend ben aan de ploeg en aan de competitie. Ik wilde mezelf blijven verbeteren als speler en ik wilde het team ook meer helpen, dat is mijn doel geweest. Ik ben blij met de mooie woorden, maar ik weet dat het nog beter kan. Er is altijd ruimte voor verbetering. Ik ben nog jong en ik wil beter worden, mezelf verder ontwikkelen. Ik heb ook nog een paar persoonlijke doelstellingen waar ik aan wil voldoen, dus ik heb het team ook nog meer te bieden.”