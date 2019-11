Turken en Fransen danken Merih Demiral voor bereiken van EK

Turkije heeft donderdagavond tegen IJsland een ticket voor het Europees kampioenschap van volgend jaar veilig gesteld. De ploeg van bondscoach Senol Günes wist zich bij een gelijkspel tegen de IJslanders zeker van deelname aan het eindtoernooi en had dus genoeg aan de 0-0 die uiteindelijk uit de bus kwam rollen. Juventus-verdediger Merih Demiral eiste in de slotfase nog een hoofdrol op door met het hoofd een bal van de lijn te halen. Door het gelijke spel is overigens ook Frankrijk zeker van deelname aan het EK, terwijl IJsland via de play-offs nog een herkansing krijgt.

Voor Alfred Finnbogason duurde de wedstrijd in het Türk Telekom Stadion slechts 25 minuten. De ex-spits van sc Heerenveen kwam na een duel met Caglar Söyüncü hard terecht op zijn pols en moest zich daarna meteen laten wisselen voor Arnór Sigurdsson. De IJslanders slaagden er met de aanvaller van CKSA Moskou in het veld in de eerste helft van het duel nauwelijks in om voor gevaar te zorgen, al gold datzelfde eigenlijk ook voor de thuisploeg.

De beste kans van het eerste bedrijf was wel voor de Turken, die met een halfuur op de klok bijna op voorsprong kwamen via Burak Yilmaz. De spits mocht na een voorzet vanaf de zijkant vrij inkoppen, maar zag zijn inzet net over het vijandelijke doel heen gaan nadat hij de bal half met zijn schouder raakte. De thuisploeg ging ook in de tweede helft op zoek naar de overwinning, maar slaagde er uiteindelijk niet in om Hannes Halldorsson te passeren.

Pogingen van Cengiz Ünder, Yilmaz en Ozan Tufan werden in een fase waarin de IJslanders zich nauwelijks onder de Turkse druk uit wisten te spelen zonder al te veel moeite onschadelijk gemaakt. De beste kans voor het thuisland was in het tweede bedrijf met nog een kleine twintig minuten te gaan opnieuw voor Yilmaz, die zijn inzet echter gekeerd zag worden door Halldorsson.

Turkije kreeg met tien minuten te gaan vervolgens bijna het deksel op de neus nadat een corner van Gylfi Sigurdsson hard op doel werd gekopt door Hördur Björgvin Magnússon. Demiral stond echter op de goede plek om de bal van de lijn te halen en hield zijn ploeg zo op de been. In de blessuretijd kregen beide landen daarna nog kansen op meer, maar gescoord werd er niet meer. Turkije gaat momenteel aan kop in Groep H, maar kan later op de donderdag nog wel ingehaald worden door Frankrijk. Les Bleus nemen het dan op tegen Moldavië.