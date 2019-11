‘Enfant terrible’ zet Serie A op zijn kop: ‘Of ze spijt hebben? Vraag het hen’

In de rubriek Opgebloeid licht Voetbalzone tweewekelijks een speler uit binnen- of buitenland uit wiens loopbaan na een mindere periode weer volledig tot bloei is gekomen. Met deze keer aandacht voor Radja Nainggolan, door Internazionale dit seizoen verhuurd aan zijn oude liefde Cagliari. De Belgische middenvelder is deze jaargang een van de pijlers onder het succes van i Rossoblu, de trotse nummer vier in de Serie A. Daarnaast lonkt met het EK aan de horizon wellicht een terugkeer in de nationale ploeg van België, al is dat volgens Nainggolan uitgesloten zolang bondscoach Roberto Martínez de scepter zwaait.

Door Rian Rosendaal

Nainggolan was al enkele jaren een gevestigde naam in Italiaanse voetbalkringen, toen Inter in de zomer van 2018 het lieve sommetje van 25 miljoen euro neerlegde om de middenvelder los te weken van AS Roma. De in Antwerpen geboren controleur kreeg in het Giuseppe Meazza wederom te maken met Luciano Spalletti, in het seizoen 2016/17 ook al zijn trainer bij Roma. De samenwerking begon echter al snel barstjes te vertonen, want Nainggolan werd enkele maanden na zijn entree in Milaan om disciplinaire redenen uit de selectie gezet. De leiding van Inter deed het in december vorig jaar af met een kort bericht op de officiële kanalen, maar in de Italiaanse media kwam al snel naar voren dat de Belg was bestraft vanwege het te laten verschijnen op een training. Nainggolan miste door de sanctie de wedstrijd van Inter tegen Napoli op Tweede Kerstdag.

Ook problemen bij Inter

De tijdelijke verwijdering van Nainggolan uit de A-selectie kwam niet als een daverende verrassing in Italië, want hij had het al aan de stok gehad met supporters van Inter en in een uitgelekt audiofragment bleek dat de routinier graag zou willen terugkeren bij Roma. Daarnaast werd een Ferrari in de prak gereden. Enkele maanden voor zijn vertrek uit de Italiaanse hoofdstad had Nainggolan zich flink in de nesten gewerkt met een opmerkelijke post op Instagram, waarop duidelijk werd dat hij Oud&Nieuw behoorlijk uitbundig had gevierd. De beleidsbepalers van Roma waren duidelijk niet gelukkig met de zoveelste uitspatting van Il Ninja en volgens Corriere dello Sport werd er zelfs een maximumboete van 100.000 euro uitgedeeld, dertig procent van zijn maandloon. Op de beelden was een drinkende, rokende en vloekende Nainggolan te zien, tot ergernis van toenmalig technisch directeur Monchi. Laatstgenoemde sprak de spelersgroep kort daarop streng toe, met het dringende verzoek om de gedragsregels van de club in acht te nemen. "Wie dat echter niet kan, respecteert AS Roma niet en kan er geen deel van uitmaken", zou Monchi hebben gezegd tegen Nainggolan en consorten.

Nainggolan werd begin oktober hartelijk ontvangen door de aanhang van Roma, waar hij vier jaar speelde

Manuel Nainggolan uitte vorig jaar in het Vlaamse weekblad Dag Allemaal grote zorgen over zijn soms losbandige broer. "Radja wil z'n houding niet meer veranderen, en dat maakt me bang voor wat er na zijn carrière zal gebeuren. Hij heeft misschien nog drie of vier goeie jaren als topvoetballer in zich, waarom doet hij er niet alles aan om die positief in te vullen? Zoals het nu loopt, zie ik hem in de hel belanden als hij stopt met voetballen." Een terugkeer naar Roma leek de andere Nainggolan geen goede oplossing. "Zijn uitspattingen bleven er doorgaans onder de radar. Want ja, in Rome zijn het de supporters die de macht hebben en beslissen wat er in de kranten verschijnt. In Milaan is dat helemaal anders, dat heeft hij nu ook gemerkt. Ach, in Rome zal hij z'n levensstijl ook niet aanpassen. Integendeel, daar zal hij opnieuw dé held zijn. Radja moet gewoon niet onnozel doen. Ondanks alles staan zijn ploegmaats en trainer nog achter hem. Het is nu aan Radja om voor de zoveelste keer te bewijzen dat hij dat vertrouwen waard is."

Terugkeer bij Cagliari

Nainggolan maakte het seizoen weliswaar af als speler van Inter, maar een tweede jaar bij de voormalige Champions League-winnaar bleek geen optie te zijn. De clubleiding wilde de discipline aanhalen en nam derhalve afscheid van Spalletti als trainer. Antonio Conte werd de nieuwe sterke man bij i Nerazzurri en in de Italiaanse media verschenen al snel verhalen dat Nainggolan en ploeggenoot Mauro Icardi hun biezen konden pakken. De Argentijnse aanvaller had afgelopen seizoen nog meer dan zijn Belgische collega problemen op disciplinair gebied en koos uiteindelijk voor een nieuwe frisse start bij Paris Saint-Germain. Nainggolan leek in de afgelopen transferperiode te zwichten voor de avances van Fiorentina, maar het was uiteindelijk Cagliari dat aan het langste eind trok. De verhuurde middenvelder had graag samengewerkt met Conte, zo liet hij weten aan DAZN. "Voor de zomer had ik niet verwacht mijn laatste wedstrijd gespeeld te hebben voor Inter. De sportief directeur (Giuseppe Marotta, red.) heeft er nooit met een woord over gerept tegen mij, tot ik na de zomerstop opeens op zijn kantoor moest komen en te horen kreeg dat er andere keuzes gemaakt gingen worden. Best wel jammer, want ik keek uit naar de samenwerking met Conte. Hoewel ik maar een maand met hem gewerkt heb vond ik de progressie die onder zijn leiding in korte tijd geboekt werd veelbelovend. Hij was ook steeds heel duidelijk." De waardering bleek wederzijds te zijn. "In de voorbereiding vertelde Conte mij in een persoonlijk gesprek dat hij al enige tijd een bewonderaar was en mij naar Chelsea had willen halen. Het was echter een beslissing van de Inter-leiding om mij te laten gaan en daar stond hij volledig achter."

De Belg met Indonesische roots kwam dus weer te spelen in de Sardegna Arena, tussen 2010 en 2014 ook al de uitvalsbasis van Nainggolan. Naast het sportieve aspect was er nog een zeer belangrijke reden voor de huurling om terug te keren op Sardinië. Echtgenote Claudia is afkomstig van het Italiaanse eiland en vecht sinds enige tijd tegen kanker. Nainggolan verloor zijn moeder aan dezelfde ziekte en zet familiebelangen in alle gevallen op de eerste plaats, zeker omdat zijn kinderen Aysha (zeven) en Mailey (twee) nog heel jong zijn. De 31-jarige middenvelder gaf in oktober in gesprek met La Gazzetta dello Sport een inkijkje in de soms zware situatie op persoonlijk gebied. "Claudia is moedig, ze probeert zich sterk te houden. Zeker in het bijzijn van de meisjes. Maar dit is wel een moeilijk moment in ons leven. Ze doet haar best om haar emoties zo goed mogelijk te camoufleren. Ze volgt de behandelingen thuis, tot in de puntjes. Zeker in het bijzijn van onze dochters probeert ze zich zo normaal mogelijk te gedragen." Het ziekteproces zorgt soms voor spanningen, zo geeft Nainggolan toe. "Soms zijn er wel eens discussies. Het haarverlies door de chemo is een van de moeilijkste momenten voor een vrouw. Vooral voor haar ben ik teruggekeerd naar Cagliari. Ze heeft haar ouders hier, haar vrienden, plekken die haar dierbaar zijn. In die omstandigheden kan ze de strijd beter aangaan."

Op sportief gebied is er meer reden voor optimisme, want Cagliari houdt zich voorlopig knap staande tussen de topploegen in de Serie A. Eigenaar Tommaso Giulini zal tevreden toekijken, want met het honderdjarig bestaan van de club in aantocht werd er afgelopen zomer behoorlijk gespendeerd op de transfermarkt. Nahitan Nández werd voor achttien miljoen euro overgenomen van Boca Juniors, terwijl Alberto Cerri voor de helft van dat bedrag Juventus achter zich liet. Giulini wist daarnaast slimme huurdeals te regelen voor Marko Rog, Luca Pellegrini, Robin Olsen en Giovanni Simeone. De mix van talentvolle spelers en ervaren krachten heeft voor de beste seizoensstart sinds de jaargang 1969/70 gezorgd. Cagliari verzamelde uit de eerste 12 competitieduels 24 punten, hetzelfde aantal als Lazio. Het elftal van trainer Rolando Maran kende een valse start met nederlagen tegen Brescia en Inter, maar is sindsdien niet meer te stuiten. Er werd verrassend gewonnen bij Napoli (0-1) en Roma moest op eigen veld genoegen nemen met een punt tegen de Serie A-sensatie (1-1). Maran is net name tevreden over de bijdrage van de opgeleefde Nainggolan aan het succes van de eilandbewoners. "Het is echt een voorrecht om met Radja te mogen werken", liet de voormalige verdediger in oktober weten in de Italiaanse media. "Je merkt tijdens wedstrijden gewoon dat hij altijd iets extra’s kan brengen."

Ode aan echtgenote

Nainggolan trekt elke week het shirt van Cagliari aan met de gedachte om zijn zieke vrouw een plezier te doen. Tegen degradatiekandidaat SPAL resulteerde dat op 20 oktober in diens eerste doelpunt sinds zijn terugkeer op Sardinië. Het was niet zomaar een treffer, want de huurling knalde de bal van afstand onberispelijk in de bovenhoek, als een fraaie ode aan vrouwlief Claudia. "Ik draag mijn eerste doelpunt van dit seizoen op aan mijn vrouw, Claudia." Nainggolan deed zondag tegen Fiorentina weer van zich spreken, want opnieuw verdween een vlammend afstandsschot in de bovenhoek, terwijl hij daarnaast driemaal een ploeggenoot op succesvolle wijze voor de keeper van la Viola zette. De uitblinker zou graag zien dat de pers in Italië meer superlatieven zou gebruiken voor de opmars van Cagliari. "Dit enthousiasme heb ik de laatste jaren zelden gezien bij deze club, daar zouden de kranten wel wat meer pagina's over mogen vullen. Er zijn teams met beduidend meer kwaliteit, maar die hebben wellicht niet dezelfde honger", zo liet hij weten aan Het Laatste Nieuws. "Nainggolan wil als roerganger van Cagliari het ongelijk van de clubleiding van Inter bewijzen. "En niet in een enkele wedstrijd, maar het gehele seizoen. Of ze spijt hebben? Dat moet je aan hen vragen." De adoratie van de Cagliari-fans is volgens hem makkelijk te verklaren. "Zwakkelingen kussen vaak meteen de badge om zich populair te maken. Het is alsof je een meisje ontmoet en haar op de eerste date zegt dat zij de liefde van je leven is. Ik ben bij Cagliari en Roma uitgegroeid tot een icoon omdat ik alles gaf op het veld."

Nainggolan maakt furore bij Cagliari, maar staat nog gewoon onder contract bij Inter

De dertigvoudig international richt zich al enige tijd puur op het clubvoetbal, want zijn laatste interland voor de Belgische ploeg dateert alweer van de lente van 2018. Martínez nam Nainggolan later dat jaar niet mee naar het WK in Rusland, omdat er volgens de Spaanse keuzeheer betere opties waren op het Belgische middenveld. Martínez kreeg in november vorig jaar in een interview met ESPN de wind van voren. "Bij de nationale ploeg waren er spelers die een heel seizoen amper wedstrijden hadden gespeeld, terwijl ik meer dan vijftig wedstrijden had afgewerkt op clubniveau. Ik heb nooit om iets gevraagd en verdiende mijn plaats in de selectie. De excuses van Martínez? Allemaal zielig." Ook een eventuele wisseling van de wacht zou Nainggolan niet op andere gedachten kunnen brengen. "Ik zei dat als ik niet opgeroepen zou worden voor het WK, ik niet meer voor de Rode Duivels zou spelen. En ik ben een man van mijn woord. Ook al zou er een nieuwe bondscoach komen, ik blijf bij die beslissing. Het EK spelen was een geweldige ervaring, maar het is voorbij." De ook in Nederland bekende columnist Hugo Camps hoopt evenwel dat Nainggolan zich in de komende zeven maanden bedenkt en alsnog een comeback maakt in de nationale ploeg. "Neem een ticket naar Cagliari, Roberto", zo deed Camps dinsdag in zijn bijdrage aan Het Laatste Nieuws een oproep aan Martínez. "Met zijn huidige conditie zou Nainggolan voor iedere bondscoach een waar geschenk zijn. Al het oude zeer kan dan meteen de ijskast in. Waarom zou dat niet kunnen bij de Rode Duivels?"

EK met Rode Duivels?

Martínez, die België op het WK van vorig jaar naar de derde plaats loodste, heeft wellicht geen trek in strubbelingen in aanloop naar zijn tweede grote toernooi als eindverantwoordelijke. De opvolger van Marc Wilmots in de dug-out kent de reputatie van Nainggolan maar al te goed. De speler in kwestie weet zelf ook dat mensen hem vaak veroordelen op zijn strapatsen buiten het veld, al zou de geroutineerde Antwerpenaar wat vaker op zijn voetbalkwaliteiten beoordeeld willen worden. "Ik kan je vertellen dat ik een gewone jongen ben en geen bad boy zoals veel mensen mij willen bestempelen", benadrukte Nainggolan in 2018 in een vraaggesprek met France Football. "Ik kom gewoon soms in slechte wijken, maar heb een normaal leven. Ik weet dat voetballers veel voordelen hebben, maar ik ga die niet specifiek opzoeken." De aanjager van Cagliari weet dat hij geen modelprof is, maar een andere manier van leven zit er desondanks niet in. "Ik drink en rook met een gerust geweten. Ja, zelfs voetballers kunnen roken, ook al hebben ze een abnormale job." De opgebloeide Nainggolan staat voor een belangrijk voetbaljaar, met wellicht deelname aan het EK als beloning van zijn opleving. De uitwedstrijd tegen Inter op 26 januari 2020 staat in ieder geval al rood omcirkeld in zijn agenda.