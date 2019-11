Van de Looi moet improviseren door ziekte en afwezigheid Stengs en Boadu

Jong Oranje neemt het donderdagavond in de EK-kwalificatie op tegen Jong Gibraltar en bondscoach Erin van de Looi moet voor dat duel puzzelen in zijn voorhoede. Vaste krachten Myron Boadu en Calvin Stengs bereiden zijn momenteel met het ‘grote Oranje’ voor op de interlands tegen Noord-Ierland en Estland, terwijl Kaj Sierhuis eerder op de dag is afgehaakt door ziekte.

De aanval van de Nederlandse beloften zal in het Victoria Stadium dan ook gevormd worden door Javairo Dilrosun, Cody Gakpo en Justin Kluivert. Op het middenveld voert Van de Looi eveneens een wijziging door: in plaats van Ludovit Reis zal Ferdi Kadioglu aan de aftrap verschijnen.

Jong Oranje gaat met negen punten uit drie gespeelde wedstrijden momenteel aan kop in Groep 7 van de kwalificatiereeks voor het EK van 2021. Jong Portugal is met zes punten uit drie wedstrijden de eerste achtervolger, terwijl Jong Wit-Rusland met vijf punten uit vier wedstrijden op de derde plek staat. Tegenstander Jong Gibraltar is na drie wedstrijden nog puntloos.

Opstelling Jong Oranje: Paes; Zeefuik, Schuurs, Hoogma, Wijndal; Kadioglu, De Wit, Koopmeiners; Dilrosun, Gakpo, Kluivert.