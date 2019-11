Ronaldo lijkt sneertje naar Sarri te geven: ‘Om het nieuwsbulletin te openen'

Er is de laatste weken het nodige te doen om Cristiano Ronaldo. De Portugese aanvaller werd in de afgelopen twee wedstrijden van Juventus voortijdig naar de kant gehaald, tot zijn eigen frustratie. Ronaldo zou kampen met knieproblemen, maar hij laat op de training bij de nationale ploeg van Portugal weten dat hij ‘volledig fit’ is en lijkt daarmee een klein sneertje uit te delen aan trainer Maurizio Sarri.

Zowel in het duel met Lokomotiv Moskou (1-2 zege) als in het treffen met AC Milan (1-0 zege) maakte Ronaldo de negentig minuten niet vol. Met name in de laatste wedstrijd reageerde de aanvaller erg verontwaardigd op zijn wissel. Naar verluidt zou Ronaldo voor het einde van de wedstrijd zelfs het stadion hebben verlaten. Sarri legde na afloop uit dat hij zag dat de Portugees niet in orde was en dat hij het daarom de beste optie vond om hem van het veld te halen.

“De laatste maand kampt hij met een lichte knieblessure. Op de training kreeg hij een tik en dat heeft wat schade veroorzaakt. Als hij met een hoge intensiteit traint of speelt, dan raakt hij uit balans. Dan gaat hij overcompenseren en zo beschadigt hij bijvoorbeeld zijn kuit en dijbeenspieren. Hij is nu niet op zijn best. Maar ik denk dat een trainer over het algemeen zich meer zorgen moet maken als een speler niet boos is na een wissel”, liet Sarri weten. Ronaldo lijkt donderdag op de training van Portugal een klein sneertje richting zijn trainer uit te delen.

De aanvaller van Juventus bereidt zich momenteel met Portugal voor op de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Litouwen (donderdagavond) en Luxemburg (zondagavond). Terwijl Ronaldo na de training het veld afliep, zei hij tegenover de camera’s van Mais Futebol: “Om het nieuwsbulletin te openen, kan ik je het volgende nieuws geven: het gaat heel goed met de aanvoerder. Ik ben niet alleen in orde, maar ook nog eens volledig fit. Het ziet er allemaal heel positief uit. Nu kunnen jullie de anderen interviewen!”