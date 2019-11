Moise Kean staat voor winterse rentree in Serie A

Jovan Malcolm heeft over belangstelling niets te klagen. De aanvaller van West Bromwich Albion wordt gevolgd door Arsenal, Liverpool en Manchester United. (Daily Mirror)

Mocht Leroy Sané Manchester City volgend jaar verlaten voor Bayern München, dan is Mikel Oyarzabal zijn gewenste opvolger. De aanvaller heeft een ontsnappingsclausule in zijn contract bij Real Sociedad. (90min)

Moise Kean is in beeld om op huurbasis naar het Stadio Olimpico over te stappen.