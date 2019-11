Thierry Henry verkast naar Canada en keert als trainer terug in MLS

Thierry Henry vervolgt zijn trainersloopbaan in Canada. De Fransman gaat aan de slag als trainer van Montreal Impact, zo maakt de club uit de Major League Soccer donderdag bekend. Henry heeft zijn handtekening gezet onder een tweejarig contract, met een optie voor nog een jaar. “We zijn enorm verheugd met het aanstellen van deze voetballegende”, reageert algemeen directeur Kevin Gilmore op de clubwebsite.

Henry is geen onbekende in de MLS. De oud-spits maakte in 2010 transfervrij de overstap van Barcelona naar New York Red Bulls. Daar verbleef de Fransman tot halverwege 2015, terwijl hij tussentijds nog werd verhuurd aan Arsenal. Na zijn loopbaan als voetballer begon Henry als trainer. In de zomer van 2016 werd hij aangesteld als assistent-bondscoach bij België en vorig seizoen stond hij in de Ligue 1 voor het eerst op eigen benen. Hij moest bij het noodlijdende AS Monaco voor betere tijden zorgen, maar beide partijen namen na drie maanden al afscheid van elkaar.

“Henry brengt een nieuwe dynamiek naar onze club”, vervolgt Gilmore. “Hij deelt onze visie en kan ons helpen om de doelen zowel binnen als buiten de lijnen te bereiken. Hij is een winnaar en een echte leider, die zichzelf heeft bewezen op het hoogste niveau.” Ook sportief directeur Olivier Renard is verheugd met de komst van Henry. “Hij is bekend met de MLS en voldoet aan onze wensen. Met zijn aanstelling, twee maanden voor de start van de voorbereiding in januari, hebben we de tijd om samen met de eindverantwoordelijke aan een team te bouwen.”

“Het is een eer om hoofdtrainer van Montreal Impact te worden en terug te keren in de MLS”, aldus Henry. “Het is een competitie waar ik bekend mee ben en waar ik een geweldige tijd heb gehad. Ik heb altijd al een oogje gehad op deze club en hier ben ik dan.” Aanstaande maandag wordt Henry in Canada voorgesteld aan de media. Halverwege januari gaat hij met zijn nieuwe ploeg aan de slag ter voorbereiding op het nieuwe seizoen.