‘Ik zou er zeker geen problemen mee hebben als hij terugkomt naar Bayern’

Josep Guardiola wordt de laatste tijd in de Duitse media in verband gebracht met een terugkeer bij Bayern München, waar de manager van Manchester City tussen 2013 en 2016 ook al werkte. Joshua Kimmich zou het niet erg vinden om weer samen te werken met Guardiola, want de verdediger annex middenvelder heeft naar eigen zeggen veel te danken aan de Spaanse trainer.

"Ik weet niet hoe realistisch het allemaal is dat hij terugkeert en wat de plannen van Bayern zijn met Hansi Flick (interim-trainer, red.)", zegt Kimmich donderdagmiddag op een persconferentie van de Duitse nationale ploeg voorafgaand aan het EK-kwalificatieduel met Wit-Rusland van zaterdag. "Ik ken Pep, ik heb veel aan hem te danken. Hij heeft mij vanuit de tweede divisie naar de Bundesliga gehaald en onder hem ben ik international geworden. Ik zou er zeker geen problemen mee hebben als hij terugkomt naar Bayern."

Kimmich laat zich op het persmoment van die Mannschaft ook uit over ploeggenoot Niklas Süle, die vanwege een zware kruisbandblessure dit seizoen niet meer in actie komt voor Bayern. "Ik hoop echt dat hij op tijd fit is voor het EK van volgend jaar", blijft de rechtsback optimistisch naar de toekomst kijken. "Ik ben er ook van overtuigd dat het zijn doel is om het EK te halen. Niklas is mentaal gezien prima in orde en zeer, zeer positief gestemd."

De 46-voudig international van Duitsland aast op zes punten in de EK-kwalificatieduels met Wit-Rusland en Noord-Ierland (19 november), zeker omdat laatstgenoemde slechts drie punten achterstand heeft in kwalificatiegroep C. "Dat moeten gewoon twee overwinningen worden, makkelijk zat." Kimmich is trots op het feit dat hij onlangs de aanvoerdersband mocht dragen bij de Duitse ploeg. "Dat was iets heel bijzonders. Dan merk je pas dat je verantwoordelijkheidsgevoel voor het team nog een stukje groter is."