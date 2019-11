‘Meningsverschil met staf van Ajax, ik kan er verder niet over uitweiden’

Ajax legde afgelopen zomer 12,5 miljoen euro neer voor Razvan Marin, maar de jonge middenvelder uit Roemenië heeft in de Johan Cruijff ArenA nog geen vaste plaats weten te veroveren. De van Standard Luik afkomstige Marin wacht echter geduldig op zijn kans, zo vertelt zijn vader Petre Marin in een interview met het Roemeense medium Telekomsport.

"Hij zit niet in een geweldige fase bij Ajax, maar toch blijft hij positief gestemd", verzekert Marin senior donderdag. "Hij blijft hard werken om basisspeler te worden en als ze hem morgenavond bellen omdat ze hem nodig hebben, weet ik zeker dat hij alles zal geven om het team te helpen. Ik weet zeker dat hij vroeg of laat basisspeler van Ajax wordt."

De vader van de 23-jarige middenvelder legt uit waarom zijn zoon nog niet helemaal op zijn plaats is bij de koploper in de Eredivisie. "Er zijn soms wat meningsverschillen tussen hem en de technische staf, waar ik verder niet over kan uitweiden, maar het allerbelangrijkste is dat hij de steun heeft." Trainer Erik ten Hag kiest op het middenveld doorgaans voor Hakim Ziyech, Donny van de Beek en Lisandro Martínez, waardoor Marin meestal op de bank moet plaatsnemen.

Marin heeft in ieder geval nog geen indruk gemaakt op de analisten in Nederland. Johan Derksen en Henk Spaan kwamen eerder deze jaargang al met een vernietigend oordeel over de zomeraankoop van Ajax. Derksen liet in augustus bij Veronica Inside weinig heel van Marin na het duel in de voorronde van de Champions League met APOEL Nicosia. "Weet je wat de feiten zijn? Frenkie de Jong is vertrokken en we krijgen er een zekere Marin voor terug. Dat went nooit. Die mag de veters van De Jong niet eens strikken. Hij kan het niveau en het tempo niet aan."

"Het is een jongen met risicoloze passjes, een speler die totaal niet past in de Ajax-cultuur. Ze hebben hem bij Standard Luik goed kunnen bekijken en ik vind het onbegrijpelijk dat ze daar veel geld aan hebben uitgegeven. Als je zulke jongens haalt, kun je de jeugdopleiding wel afschaffen", zo zei Derksen drie maanden geleden over Marin. De Telegraaf-verslaggever Mike Verweij wist vorige maand te melden dat er ook intern bij de regerend landskampioen veel twijfel is over Marin.