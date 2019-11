BILD rekent voor: Bayern München betaalt huurling 657.000 euro per duel

Bayern München is een behoorlijke som geld kwijt aan de huurdeal voor Philippe Coutinho, zo heeft BILD becijferd. De Braziliaanse spelmaker kost Der Rekordmeister per wedstrijd bijna 657.000 euro. Daarnaast heeft Bayern een huurbedrag van 8,5 miljoen euro neergelegd voor de van Barcelona afkomstige middenvelder, terwijl Coutinho dit seizoen 25 miljoen euro aan salaris opstrijkt.

De Duitse boulevardkrant baseert het bedrag per duel op 51 wedstrijden totaal deze jaargang, inclusief de finale van de Champions League en de eindstrijd van de Duitse beker. Dat zijn in totaal 33 wedstrijden in de Bundesliga, 13 in het miljardenbal en en 5 in de DFB-Pokal. Mocht Bayern vroegtijdig worden uitgeschakeld in de Champions League en het bekertoernooi en maximaal veertig wedstrijden spelen, dan stijgt de som per wedstrijd naar 837.500 euro.

‘Barcelona-miskoop van 160 miljoen euro’ die de zegen kreeg van Robben

Bayern haalde Coutinho in de slotfase van de meest recente transferperiode op huurbasis naar Duitsland, met de optie om de aanvallende middenvelder volgend jaar voor 120 miljoen euro definitief over te nemen. Coutinho werd in januari 2018 voor 160 miljoen euro overgenomen van Liverpool, maar kon in het Camp Nou nooit zijn stempel drukken. Zijn verbintenis in Barcelona loopt door tot medio 2023.

Coutinho heeft al veel complimenten gehad voor zijn spel in het shirt van Bayern, maar niet iedereen is overtuigd. Oud-speler Dietmar Hamann kwam onlangs tegenover BILD met een keihard oordeel over de Zuid-Amerikaan. "Ik zie hem als een vreemdeling in dit elftal. Ik kan me geen goede actie van hem in aanvallend opzicht herinneren. Als zo'n goede speler zijn kwaliteiten nauwelijks etaleert, dan heb je een probleem. In verdedigend opzicht telt Coutinho namelijk maar als een halve speler. Hij heeft nog maximaal 35 wedstrijden om dat te veranderen, want het is nog steeds een huurling van Barcelona."