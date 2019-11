Boodschap Feyenoord kwam hard aan: ‘Eerlijk: ik was echt in tranen’

Ian Maatsen maakt zich met Oranje Onder-17 op voor de halve finale van het WK tegen Mexico. De talenten van bondscoach Peter van der Veen kenden een zeer stroeve start in Brazilië, maar wisten alsnog door te stoten naar de halve eindstrijd. Maatsen geldt als basiskracht bij de Onder-17 en krijgt veel complimenten, maar de jongeling heeft geen zin om te gaan zweven.

"Mijn naam wordt geprezen in de media. Natuurlijk is dat mooi, maar het is belangrijk om met beide benen op de grond te blijven staan", zegt de zeventienjarige vleugelverdediger van Chelsea in gesprek met de NOS. Maatsen erkent dat hij nu al een wonderlijke reis achter zich heeft, aangezien hij op elfjarige leeftijd werd weggestuurd bij Feyenoord.

"Ze vonden dat ik geen voetbalbeleving had. Ik zeg je eerlijk: toen was ik echt in tranen. Ik wilde stoppen met voetballen. Mijn ouders probeerden mij nog over te halen, maar ik wist het zeker. Maar ik speelde in die tijd veel op pleintjes en zag ook dat ik hier goed in was, dus kon niet zomaar opgeven. Toen heb ik de draad opgepakt en ging ik in 2013 naar Sparta en twee jaar later naar PSV."

Chelsea had het talent van Maatsen snel in de smiezen en sloeg uiteindelijk medio 2018 toe. Manager Frank Lampard appt dit WK geregeld met de Nederlander. "Hij vraagt hoe het gaat, of ik fit ben, hoe ik het WK ervaar. Dat soort dingen. Op de club praat ik veel met hem, maar ook van Ashley Cole (voormalig toplinksback en nu jeugdcoach bij Chelsea, red.) leer ik veel. Wanneer ik terug in Londen ben, ga ik weer beelden met hem bekijken. Beter advies kan ik niet krijgen."