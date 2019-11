‘Ajax ziet opvolger van André Onana in de Ligue 1 uitblinken’

Predrag Rajkovic staat in belangstelling van Ajax, zo weet het Franse Mercato te melden. De 24-jarige doelman van Stade Reims kwam afgelopen zomer over van Maccabi Tel Aviv en heeft tot op heden slechts zes goals hoeven incasseren in dertien duels in de Ligue 1. Mogelijk wordt Rajkovic de opvolger van André Onana, die aan veel grootmachten wordt gelinkt.

Rajkovic, twaalfvoudig Servisch international, maakt indruk bij de huidige nummer acht van de Franse competitie. De aankoop van vijf miljoen euro heeft naar verluidt de aandacht van meerdere clubs getrokken. Naast Ajax heeft ook FC Porto de sluitpost op het verlanglijstje staan. Saillant detail is dat Dusan Tadic momenteel dezelfde zaakwaarnemer heeft als Rajkovic.

Een vertrek van Onana aanstaande zomer behoort zeker tot de mogelijkheden. Afgelopen transferperiode hebben diverse Europese topclubs zich reeds gemeld voor de international van Kameroen, maar toen kwam het niet tot een overstap. Onlangs meldde De Telegraaf dat Paris Saint-Germain, Tottenham Hotspur en Manchester United concreet zouden zijn inzake Onana.

Rajkovic, die nog tot de zomer van 2023 vastligt bij Stade Reims, liet in oktober in een interview met L'Équipe nog weten dat hij niet de ambitie heeft om de Franse club snel weer te verlaten. "Een vertrek komende zomer? Ik heb eerder gezegd dat ik hier twee of drie jaar wil spelen. Ik houd me vast aan dat idee, dit is een mooie club", aldus de doelman.