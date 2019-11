Babel: ‘Ongelooflijk, hij is verreweg de beste speler met wie ik gespeeld heb’

Ryan Babel is momenteel een gewaardeerde kracht in de selectie van Oranje. Waar de 32-jarige aanvaller van Galatasaray in het verleden vaak een twijfelgeval was voor het Nederlands elftal, kiest Ronald Koeman nu steevast voor de routinier. Als Oranje goede resultaten haalt tegen Noord-Ierland en Estland, dan maakt Babel zich op voor zijn eerste EK.

Babel is blij dat hij na allerlei omwegen weer een vaste klant bij het Nederlands elftal is. "Het belangrijkste, en dat heeft de bondscoach ook vaak gezegd, is dat een trainer zijn speler kan vertrouwen", zegt Babel in een interview met Trouw. "Dat schortte er ook aan bij mij. In het begin was ik heel talentvol, maar een trainer kreeg soms niet helemaal het gevoel wat hij aan mij had."

"Als ik niet goed speel, kun je dan nog wel je taken uitvoeren? Dat was in mijn beginjaren niet altijd aanwezig", erkent Babel, die concludeert dat hij in de laatste drie, vier jaar veel constanter is geworden in zijn prestaties. De aanvaller stelt dat de basis bij hem nu goed is, nadat hij op aangeven van zijn trainers er hard aan heeft gewerkt.

Leren volharden en nooit opgeven heeft Babel inmiddels ook onder de knie. "Ik heb dat bij Liverpool geleerd, met Steven Gerrard, die voor ons vaak een wedstrijd omdraaide, zelfs als we het niet verdienden. De manier waarop hij dan tot de laatste minuut doorging, was ongelooflijk om mee te maken. Hij is verreweg de beste speler met wie ik gespeeld heb."

Babel geeft aan dat Oranje momenteel jong oogt, maar dat er wel sprake is van veel ervaring. Hij ziet dat sommige spelers bij hun club al een bepaalde verantwoordelijkheid hebben, zoals Frenkie de Jong. "Volgens mij is dit pas zijn derde jaar. In mijn derde jaar speelde ik nog bij Ajax en begon ik net pas basisspeler te worden. De Jong speelt nu al in de basis bij Barcelona. Waar hebben we het over?"