‘Sommige teamgenoten bij Ajax vonden het niet zo leuk van mij’

De keuze van Sergiño Dest voor de nationale ploeg van de Verenigde Staten viel niet bij iedereen goed, vertelt de back in aanloop naar het duel met Canada deze zaterdag. De verdediger van Ajax maakte eind oktober bekend dat hij definitief zijn interlandloopbaan bij Team USA wil afwerken in plaats van bij het Nederlands elftal. Ook bij Ajax was niet iedereen enthousiast, stelt Dest.

"Sommige teamgenoten bij Ajax vonden het niet zo leuk van mij", erkent de negentienjarige vleugelverdediger tegenover diverse Amerikaanse media, waaronder ESPN. "Maar sommigen zeiden ook: Gefeliciteerd, je hebt je hart gevolgd, dus dat is altijd goed." Dest benadrukt dat het absoluut geen makkelijke beslissing voor hem was.

Dest kiest voor Team USA: 'Gevoel speelde grootste rol'

"Het was juist een heel zwaar besluit, want je bent beide", doelt Dest op zijn Nederlandse nationaliteit. "Ik heb gewoon mijn eigen keuze gemaakt. Het is mijn leven. Als het niet goed uitpakt, ben ik degene die de problemen ervan ervaart. Aan deze kant, aan de Amerikaanse zijde, waren veel mensen blij voor mij. Aan de andere kant (Nederland, red.) waren ze boos."

"Ze zeggen dat ik daar ben opgegroeid, dus vragen ze zich af waarom ik niet voor Nederland heb gekozen. In het voetbal loopt het soms gewoon anders. Het voelde ook wel weer goed, want beide kanten wilden mij hebben. Ik heb gewoon de tijd genomen om een besluit te nemen en volgens mij heb ik de goede beslissing genomen", besluit de jongeling.