‘Ik krijg kritiek omdat ik een van de beste keepers ter wereld ben’

Thibaut Courtois heeft woensdag op de persconferentie bij het Belgische nationale elftal teruggeslagen naar zijn critici. De doelman van Real Madrid ligt in de Spaanse media onder vuur vanwege enkele zwakke optredens, maar Courtois zelf wil niets weten van een vormcrisis. "Ik ben een van de beste keepers van de wereld en soms is dat waarom ze me bekritiseren", aldus de 27-jarige goalie.

Courtois zegt dat hij weinig meekrijgt van de kritiek in de media. "Ik lees de pers niet, ik luister alleen naar wat de coach of mijn teamgenoten zeggen", vertelt de 78-voudig international, die tevreden is over zijn prestaties de laatste tijd. "Ik twijfel niet aan mijn eigen kunnen. Ik maak me geen zorgen, ook omdat ik enkele goede reddingen heb gemaakt tegen Celta de Vigo, Sevilla en Atlético Madrid, en in andere wedstrijden. Ik haal een goed niveau."

Volgens Courtois is zijn vorm ook niet minder dan in het verleden. "Ik heb goede periodes gehad bij Atlético en Chelsea, maar hier in Madrid gaat het ook goed met me." De Belg is dan ook niet bang om zijn plek als eerste doelman van Real Madrid te verliezen. "Zinédine Zidane (de trainer, red.) heeft me gezegd dat ik zijn eerste keus blijf en dat ik gefocust moet blijven. Hij heeft altijd vertrouwen in me gehad."

Voor Courtois is het in deze fase extra belangrijk om vaak 'de nul' te houden. "Clean sheets zijn voor een keeper belangrijk, maar ik win liever met 4-3 dan dat ik met 0-0 gelijkspeel. Het is belangrijk om geen tegengoals te krijgen, want de media slaan ons direct om de oren met statistieken, zonder te kijken naar de manier waarop de goals vielen."