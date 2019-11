WK-deelnemer Oranje studeert aan universiteit: ‘Je kunt altijd je been breken’

Dirk Proper mag gerust een vreemde eend in de bijt genoemd worden bij Oranje Onder-17. De zeventienjarige jeugdinternational speelt in de opleiding van NEC, maar studeert tevens aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zijn studie Psychologie staat door zijn deelname aan het WK Onder-17 in Brazilië momenteel op een lager pitje, maar de combinatie van studeren en voetballen bevalt Proper uitstekend.

In gesprek met Voetbal International legt de middenvelder uit hoe hij de twee bezigheden combineert. "Het is nog een beetje passen en meten met mijn studie Psychologie aan de universiteit, maar ik houd van uitdagingen. Ik heb niet veel contacturen, het is vooral veel zelfstudie", zo vertelt hij. "Daardoor kan ik het tussen mijn trainingen door plannen, al is het op dit soort toernooien wel lastig. Je bent constant bezig met je volgende training of wedstrijd, de dagen vliegen voorbij. Dan is het moeilijk om je op je studie te focussen."

Proper geldt als een van de grootste beloften uit de jeugdopleiding van NEC en zat dit seizoen zelfs al een keer op de bank namens de Nijmegenaren in de Keuken Kampioen Divisie. Toch vindt hij het belangrijk om naast zijn voetbalcarrière ook een studie te volgen. "Ik steek heel veel tijd in voetbal en doe er echt alles voor, maar heb nog steeds het gevoel dat ik soms uren heb waar ik niks doe. In die uren kan ik mezelf dan beter op een ander gebied ontwikkelen. Uiteindelijk weet je nooit wat er gebeurt, je kunt altijd je been breken. Er kan altijd iets gebeuren, dan is het fijn als je er ook nog iets naast hebt. Ik vind het bovendien gewoon interessant.”

Oranje Onder-17 staat donderdag in de halve finales van het jeugd-WK tegenover de leeftijdsgenoten van Mexico. De kans dat Proper dan in actie zal komen lijkt klein, daar hij dit toernooi pas tweemaal mocht opdraven, beide keren kort als invaller. "Vooraf hoop je natuurlijk zoveel mogelijk te spelen, dus het is wel even balen als je niet in de basis staat", erkent Proper. "Maar daarna is het ook: kop op en jezelf laten zien. Het is hartstikke mooi om hier te zijn, dit soort toernooien is waar je het uiteindelijk voor doet. En als ik hier met een boos gezicht ga rondlopen, word ik heus niet eerder opgesteld."